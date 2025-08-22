Caso aMo, Platis (FI): “Quasi 600mila euro di maxi-consulenze spuntate nottetempo”

MODENA - Nota stampa di Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, sul caso aMo:

"I casi sono due: o in AMO ci sono incompetenti che non sanno caricare i dati, oppure ci sono maxi consulenze da chiarire. E subito".

È questa la denuncia di Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, che mostra i dati caricati sul portale “Amministrazione Trasparente” dell’agenzia AMO.

"Dopo il goffo tentativo di auto-assoluzione della politica, messo in scena ieri dal neo Amministratore Unico di AMO, Bosi, spuntano gli incarichi di consulenza mai dichiarati prima. Proprio ieri sera, a seguito del nostro comunicato stampa in cui denunciavamo l’assenza di numerosi elementi in “Amministrazione Trasparente”, Bosi ha evidentemente provveduto a far pubblicare, nottetempo, un documento in cui si attestano due maxi-consulenze. Si tratta di documenti caricati solo ieri, ma che si riferiscono a pagamenti effettuati il 19 giugno 2025, in piena epoca Reggianini. Gli importi sono stratosferici: 368.736 euro e 206.747 euro. In totale, quasi 600mila euro. Di fronte a cifre così spropositate è doveroso fare immediatamente chiarezza. Non può esserci approssimazione nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente”: Bosi spieghi subito l’origine di quelle somme e, se qualcuno dei suoi ha sbagliato, lo chiarisca pubblicamente.