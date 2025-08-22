Caso aMo, Platis (FI): “Quasi 600mila euro di maxi-consulenze spuntate nottetempo”
MODENA - Nota stampa di Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, sul caso aMo:
"I casi sono due: o in AMO ci sono incompetenti che non sanno caricare i dati, oppure ci sono maxi consulenze da chiarire. E subito".
È questa la denuncia di Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, che mostra i dati caricati sul portale “Amministrazione Trasparente” dell’agenzia AMO.
"Dopo il goffo tentativo di auto-assoluzione della politica, messo in scena ieri dal neo Amministratore Unico di AMO, Bosi, spuntano gli incarichi di consulenza mai dichiarati prima.
Proprio ieri sera, a seguito del nostro comunicato stampa in cui denunciavamo l’assenza di numerosi elementi in “Amministrazione Trasparente”, Bosi ha evidentemente provveduto a far pubblicare, nottetempo, un documento in cui si attestano due maxi-consulenze. Si tratta di documenti caricati solo ieri, ma che si riferiscono a pagamenti effettuati il 19 giugno 2025, in piena epoca Reggianini. Gli importi sono stratosferici: 368.736 euro e 206.747 euro. In totale, quasi 600mila euro. Di fronte a cifre così spropositate è doveroso fare immediatamente chiarezza. Non può esserci approssimazione nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente”: Bosi spieghi subito l’origine di quelle somme e, se qualcuno dei suoi ha sbagliato, lo chiarisca pubblicamente.
Dopo tutto quello che è successo, sono passati oltre quattro mesi, ma nulla è cambiato: continua a regnare opacità, manca chiarezza mentre i cittadini hanno il diritto di sapere a cosa si riferiscano queste maxi-spese. Si tratta di denaro pubblico. Forse – vista anche la scadenza – riguardano la consulenza dello studio legale per l’esposto-querela contro la dipendente e l’incarico a un esperto informatico per produrre parte delle presunte “prove schiaccianti”?
«Prendiamo comunque atto – conclude ironico Platis – che AMO legge con attenzione le nostre segnalazioni e poi cerca di porvi rimedio. Se Bosi ha bisogno anche di un confronto sulle spese dei viaggi e sui progetti europei siamo a disposizione».
- E’ scomparsa Michelina Borsari, punto di riferimento e ispirazione del Festivalfilosofia
- Caso aMo, Platis (FI): "Quasi 600mila euro di maxi-consulenze spuntate nottetempo"
- Trenitalia, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali per 500 milioni di euro
- Nonantola, cerca lavoro tramite i social ma le vengono chieste foto hot
- Strade modenesi, "Patto per il Nord": "Buche e rattoppi, situazione insostenibile"
- San Felice, venerdì 29 agosto presentazione del libro "La casa grande" di Alessandra Mantovani
- Dal 29 agosto al 1° settembre seconda edizione della Sagra della Tagliatella Finalese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti