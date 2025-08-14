Formigine, arrestato un 24enne per violenza sessuale
Il 13 agosto 2025 i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura, nei confronti di un cittadino 24enne di origini guineane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale continuata.
L'attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata il 10 luglio scorso da una giovane residente a Formigine, la quale aveva riferito che, il giorno precedente, mentre percorreva a piedi una via del centro formiginese, era stata avvicinata da un uomo di verosimili origini nordafricane che, dopo averla palpeggiata, si era rapidamente allontanato.
Le indagini, immediatamente avviate, consentivano di identificare l'autore del fatto, successivamente individuato fotograficamente dalla vittima, la quale, il 30 luglio, era stata nuovamente avvicinata dallo stesso individuo in altra via poco distante dalla prima e lì costretta a subire ulteriori palpeggiamenti nelle parti intime. L'uomo nella circostanza si allontanava subito dopo, ma veniva rintracciato e bloccato dai militari poco dopo.
Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini è da considerarsi presunta innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.
- San Felice, al via i lavori per la nuova ciclabile di via Vettora
- Modena, va in pensione il comandante dei Carabinieri Corrado Scoddo
- Carpi, "The Guitar week": in programma il concerto di Antonio Molfetta
- Modena, chiude la tangenziale Rabin per lavori
- Modena, controlli in via Carteria: denunciato 20enne a piede libero
- Lido degli Scacchi, l'allarme di un bambino salva un anziano in mare
- Formigine, arrestato un 24enne per violenza sessuale
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta