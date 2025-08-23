Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Grave malore per un turista a Fanano, Platis (FI): “L’automedica arrivata 21 minuti dopo l’ambulanza”

FANANO - "Encomio ai professionisti del 118 intervenuti a Fanano, in località Trentino. La loro abnegazione ha fatto la differenza. Tuttavia, buona volontà e professionalità non possono sostituire ciò che serve davvero: medici nei tempi giusti".

A dichiararlo è Antonio Platis Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia.

"Ho chiesto al nostro capogruppo in Regione, Pietro Vignali, di depositare una dettagliata interrogazione sul caso - spiega Platis -.

Poco dopo le 12.15 è arrivata al 118 una una richiesta di soccorso per un grave problema respiratorio. In codice rosso è stata inviata l’ambulanza di Fanano, classificata dall'azienda AUSL modenese come Mezzo di Soccorso Avanzato, ma dotata del solo infermiere a bordo. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi, ma la gravità della situazione rendeva indispensabile l’intervento dell’automedica di Pavullo, con medico a bordo. Data la distanza, è giunta sul posto alle 12.48, ben 21 minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza e 32 minuti dalla prima chiamata al 118. Solo a quel punto sono state possibili tutte le manovre rianimatorie necessarie, che hanno consentito di stabilizzare il paziente e predisporne il trasporto con l’elisoccorso a Bologna.
 
Questo episodio solleva interrogativi urgenti sulla tenuta del sistema di emergenza-urgenza: quando il medico arriva tardi perché fisicamente molto distante, le conseguenze per il paziente possono essere gravissime. Tanto più se si considera che dal 1° luglio l’Ausl ha eliminato la presenza del medico di emergenza territoriale (MET) proprio a Fanano.
 
Forza Italia, inoltre, chiederà nell’interrogazione, se questo episodio sia stato segnalato al Ministero come evento sentinella, in conformità ai protocolli previsti".
 
 
 
 
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

