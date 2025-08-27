Il 29 e 30 agosto è tempo di Solara in Festa
Il 29 e il 30 agosto, Piazza Marconi a Solara sarà il palcoscenico di “Solara in Festa”, un evento alla sua prima edizione dedicato a divertimento, musica e gastronomia, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità locale. Entrambe le serate si apriranno alle 18 con un’area giochi dedicata ai bambini e ai giovani, organizzata dalla Parrocchia di San Michele.
Venerdì 29 agosto, alle 20, sarà possibile visitare la mostra “Due ruote nel tempo”, che espone vari modelli di motociclette, dai primi del Novecento alle Harley-Davidson più moderne, curata da Bruno Ferrari e dall’Associazione Crusaders. La serata continuerà alle 21 con l’esibizione della NonOrchestra, la big band delle Officine Musicali diretta dal maestro Luca Perciballi.
Sabato 30 agosto, alle 18, riaprirà lo spazio dedicato ai giochi per bambini e ragazzi, mentre dalle 19.30 prenderà il via l’attività “Giocaciclismo”, rivolta a bambini e adolescenti tra i 5 e i 14 anni. Per partecipare è necessario indossare il casco, e l’evento è promosso dall’U.C. Sozzigalli. Alle 20, l’attenzione si sposterà ancora sulle motociclette italiane del Novecento, con un’esposizione curata da Bruno Ferrari. La giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto dei Gatti Matti, uno spettacolo musicale che ripercorre le hit radiofoniche dagli anni ’70 fino ai giorni nostri.
Durante entrambe le serate, a partire dalle 19, saranno aperti i punti ristoro per gustare specialità locali e internazionali: dalle tagliatelle fatte a mano preparate dal Circolo Ricreativo Solarese, ai dolci e alle caramelle della Tabaccheria Vizi&Sfizi, agli arrosticini e alle patatine fritte serviti dall’Associazione AVIC di Bomporto, senza dimenticare il gnocco fritto, la porchetta, gli spiedini e altre proposte culinarie di Alimentari Duec. Per chi desidera un assaggio di cucina cinese, sono disponibili involtini primavera, pasta cinese e ravioli offerti da Real Bar. Bevande, birra alla spina, cocktail e bibite fresche saranno a disposizione grazie a Drink&Dreams e all’Associazione Crusaders.
