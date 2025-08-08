Incornato da un toro nella stalla: grave 52enne stalliere

SERRAMAZZONI - "Non ce l'aspettavamo, è sempre stato un animale tranquillo": c'è sgomento nell'allevamento dove ieri un toro di razza frisona ha preso a testate il proprio stalliere. A raccontare la vicenda, è la Gazzetta di Modena. Introdottosi nel recinto del bovino per le consuete operazioni di nutrimento e pulizia, l'uomo aveva chiuso il ruminante in una zona più piccola e adatta per lo svolgimento di quelle mansioni: l'animale ha tuttavia saltato la barriera contenitiva, dando una forte testata allo stalliere - ora ricoverato in Terapia Intensiva a Baggiovara. Come prescritto dalla procedura sanitaria in questi casi, l'animale sarà macellato.