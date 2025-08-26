La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso “Veleno”. Anche in memoria di don Giorgio Govoni
Martedì 2 settembre a San Felice sul Panaro, in piazza Matteotti, ore 21, Davie Tonelli Galliera presenta il suo libro: “Io bambino zero” (edizioni Vallardi). L’evento é organizzato dalla Parrocchia di San Biagio in collaborazione con la Pro Loco e con gli ideatori del podcast Veleno e vuole presentare fatti e personaggi di una storia che sembra incredibile.
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, intende ricordare anche don Giorgio Govoni nel 25° anniversario della morte.
Davide Tonelli Galliera è il "bambino zero", quello di cui parla Pablo Trincia nella sua inchiesta "Veleno", il bambino da cui è partita una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni, quella che ha strappato 16 bambini dalle famiglie originarie. Le accuse verso gli adulti? Abusi sessuali, ma soprattutto l'aver messo in piedi un giro di riti satanici all'interno dei cimiteri dove i bambini erano vittime e protagonisti al tempo stesso. Nel suo libro edito da Vallardi, "Io, bambino zero, come la giustizia ha fallito: la mia verità sul caso dei diavoli della Bassa modenese", Davide racconta il suo punto di vista.
