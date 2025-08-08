Lavoro, Arletti (Fdi): “Ricordare sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo”

«Oggi, 8 agosto, ricorre la Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, istituita nel 2001 in memoria della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 persero la vita 262 minatori, di cui ben 136 erano italiani, tra cui diversi emiliano-romagnoli. Una data che rappresenta un momento di riflessione sul valore del lavoro, sul sacrificio dei nostri connazionali e sul contributo che le comunità italiane hanno offerto allo sviluppo economico e sociale a livello internazionale».

A ricordarlo è Annalisa Arletti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, annunciando il deposito di un'interrogazione regionale di cui è prima firmataria volta a conoscere quali iniziative pubbliche e istituzionali la Regione intenda promuovere o sostenere quest’anno in occasione di tale importante ricorrenza.

«La memoria della tragedia di Marcinelle non deve restare confinata a un rituale celebrativo, ma diventare un'occasione per riaffermare il valore del lavoro così come sancito dal primo articolo della nostra Costituzione. Celebrare questa giornata significa riconoscere la dignità dei lavoratori italiani e il loro ruolo essenziale nella storia del nostro Paese. Riteniamo pertanto doveroso che la Regione dia il giusto rilievo a questa giornata, anche attraverso iniziative commemorative e culturali», sottolinea Arletti.

«Valorizzare questa ricorrenza significa anche tramandare alle giovani generazioni il senso del sacrificio, dell’identità nazionale e del rispetto per la storia del lavoro italiano nel mondo. Mi auguro che la Giunta dia seguito a questo impegno con azioni concrete e partecipate», conclude Arletti.