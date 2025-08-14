Lido degli Scacchi, l’allarme di un bambino salva un anziano in mare

Un avviso tempestivo, una giovane dottoressa in spiaggia e l'intervento rapido dei soccorsi: è stato il fortunato mix che ha consentito a un anziano di sopravvivere a un malore in mare. Ne dà notizia Estense.com. Sabato pomeriggio, al Lido degli Scacchi, un bambino di otto anni si è accorto di un signore con il viso riverso in acqua, del tutto incosciente. Ha così avvisato la zia medico che, con l'aiuto dei bagnini, ha estratto l'anziano dall'acqua e ha praticato le manovre salvavita. Dopo i primi istanti di terrore dovuti alla condizione di cianotismo dell'anziano, le funzioni vitali sono riprese regolarmente. Immediato l'arrivo dei soccorsi.