L’ufficio postale di Medolla riapre dopo i lavori del progetto “Polis”
MEDOLLA - Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Medolla. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Roma 84, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Grazie a questo progetto, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Medolla, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.
Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, tra questi anche il più atteso ovvero quello della richiesta e rinnovo passaporti. Infatti, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune di Medolla potranno presentare la documentazione per la richiesta e/o rinnovo del passaporto direttamente allo sportello.
Inoltre, i cittadini residenti o domiciliati a Medolla potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del Ministero dell’Interno; i servizi INPS per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.
Oltre ai servizi a sportello già erogabili e a quelli presto disponibili, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di uno sportello relazionale ribassato, interni più luminosi e facilitazione all’accesso dei servizi grazie alla dotazione di un pavimento e corsia per ipovedenti. L’ufficio postale di Medolla è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e sabato dalle 08:20 alle 12:35.
