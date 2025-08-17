L’addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell’ex sindaco di Medolla Filippo Molinari – LA STORIA
Qui nel modenese c'è un ricordo dolcissimo che riguarda il presentatore Pippo Baudo, scomparso sabato a 89 anni. Lo riporta Filippo Molinari, amministratore ed ex sindaco di Medolla che ha postato una loro foto assieme. I colori sgranati riportano agli anni Settanta: Baudo era nel pieno degli anni e Molinari un bimbetto. Sono su un palco all'aperto, circondati dal pubblico e il medolese ricorda i racconti di famiglia.
"Io avevo due anni o poco più, eravamo in vacanza a Chianciano Terme e - ricostruisce Molinari - c'era una manifestazione condotta da Baudo in piazza.
A un certo punto lui chiese se tra il pubblico ci fosse qualche bambino che si chiamasse Giuseppe o Filippo, per entrambi diminutivi Pippo, come lui veniva chiamato. Mia nonna o mia zia dissero: "Ecco un Filippo!" e mi fecero salire sul palco. Lì Pippo Baudo mi regalò una scatola di cioccolatini, quella che stringo tra le mani nelle foto. E' un ricordo che conservo con molto affetto".
E su Baudo Molinari aggiunge a commento della foto:
Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi. Grazie di tutto
