L’addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell’ex sindaco di Medolla Filippo Molinari – LA STORIA

Qui nel modenese c'è un ricordo dolcissimo che riguarda il presentatore Pippo Baudo, scomparso sabato a 89 anni. Lo riporta Filippo Molinari, amministratore ed ex sindaco di Medolla che ha postato una loro foto assieme. I colori sgranati riportano agli anni Settanta: Baudo era nel pieno degli anni e Molinari un bimbetto. Sono su un palco all'aperto, circondati dal pubblico e il medolese ricorda i racconti di famiglia.

"Io avevo due anni o poco più, eravamo in vacanza a Chianciano Terme e - ricostruisce Molinari - c'era una manifestazione condotta da Baudo in piazza.

A un certo punto lui chiese se tra il pubblico ci fosse qualche bambino che si chiamasse Giuseppe o Filippo, per entrambi diminutivi Pippo, come lui veniva chiamato. Mia nonna o mia zia dissero: "Ecco un Filippo!" e mi fecero salire sul palco. Lì Pippo Baudo mi regalò una scatola di cioccolatini, quella che stringo tra le mani nelle foto. E' un ricordo che conservo con molto affetto".

E su Baudo Molinari aggiunge a commento della foto: