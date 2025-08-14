Mirandola, addio a Roberto Neri: il cordoglio della sindaca Budri

Con profondo dolore l’Amministrazione Comunale di Mirandola comunica la scomparsa del Consigliere Comunale 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗡𝗲𝗿𝗶, figura molto amata e stimata dalla cittadinanza per il suo costante impegno a favore della collettività.

Eletto al Consiglio Comunale lo scorso Giugno 2024, con entusiasmo e passione Roberto ha ricoperto il suo ruolo con uno spirito di servizio esemplare, anteponendo l’interesse comune a ogni altra considerazione. Uomo di grande sensibilità culturale, ha saputo trasformare la propria passione per l’arte in un gesto concreto di condivisione, aprendo alla comunità le porte della sua preziosa collezione privata fotografica attraverso le mostre organizzate al Barchessone Vecchio, divenute negli anni un punto di riferimento culturale per il territorio.









«La scomparsa dell’amico Roberto ci addolora profondamente – 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗟𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗕𝘂𝗱𝗿𝗶 – Con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza garbata e la sua capacità di ascolto, ha saputo costruire ponti, valorizzare la cultura e mettersi sempre al servizio degli altri. A nome dell’intera Amministrazione Comunale, del Consiglio e di tutta la comunità mirandolese, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. La sua memoria e il suo esempio continueranno a vivere nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato».