Mirandola, Donnarumma: “Basta con le calunnie, la situazione zanzare è sotto controllo”
E' una replica netta quella dell'assessore Marco Donnarumma agli attacchi scagliati dalla pagina satirica "Fico della Mirandola":
𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗨𝗡𝗡𝗜𝗘 𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘! 𝗘𝗖𝗖𝗢 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗜 𝗗𝗔𝗧𝗜 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗭𝗔𝗡𝗭𝗔𝗥𝗘 𝗔 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢𝗟𝗔Cari cittadini, non avrei mai pensato si arrivasse a tanto, ma non posso accettare in modo passivo che siate continuamente 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝗿𝗼. Quella che doveva essere “satira” si è rivelata una 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che, oltre ad alimentare un clima di costante guerra civile, continua a diffondere 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 e accuse di 𝗰𝗮𝗹𝘂𝗻𝗻𝗶𝗮, per le quali i responsabili risponderanno nelle sedi opportune.In tanti mi avete segnalato l’ennesima 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶𝘁à comparsa sulla 𝗽𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮, nella quale si accusa il sottoscritto addirittura di una 𝗺𝗮𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 “𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘇𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗮”, estrapolando una 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮 dalla quale si evince che le 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶 siano finite e che la determina per l’acquisto sia stata fatta “con un virus già in circolazione”.La 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁à è l’esatto opposto: le 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱 sono state acquistate a fine anno 𝟮𝟬𝟮𝟰 e 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗔𝗡𝗖𝗢𝗥𝗔 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 in tutte le farmacie di Mirandola e frazioni, oltre che presso il Municipio e il Casellino.Il Comune inoltre tratta già dai primi di maggio tutti i 𝘁𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 di Mirandola e frazioni. Ad oggi, tramite 𝗗𝗶𝘁𝘁𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮, abbiamo trattato 𝗽𝗶ù 𝗱𝗶 𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝘁𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 e stiamo eseguendo ben il 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮.Specifichiamo poi quanto segue, e vediamo di smontare punto per punto tutte le 𝗳𝗮𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘄𝘀 riportate:Il 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗵𝗶𝗸𝘂𝗻𝗴𝘂𝗻𝘆𝗮, come riportato da 𝗔𝗨𝗦𝗟, riguarda una persona residente a 𝗖𝗔𝗥𝗣𝗜, non a Mirandola. Il Comune si è prontamente attivato ancor prima che il caso venisse confermato, seguendo i 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶, perché la persona lavora a Mirandola, ma non è il nostro Comune quello di residenza della persona che ha contratto il virus.Abbiamo da sempre rispettato ogni 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 prevista in termini di 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, sia per quel che riguarda le 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲, che per quanto concerne i 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶, distribuendo gratuitamente i campioni di 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶.
La 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮 in questione, dalla quale si accusa il sottoscritto, andrebbe letta prima che commentata: l’acquisto di larvicidi non riguarda le 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼, ma riguarda il 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼! Al contrario di quanto sostenuto, non c’è stato alcun 𝗲𝘀𝗮𝘂𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶 nel bel mezzo di nulla. Tutt'altro! Abbiamo già da ora predisposto l’acquisto per le scorte 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗦𝗦𝗜𝗠𝗢.Infine, la 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 non influisce sulla distribuzione di eventuali campioni, che sono destinati invece alle 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲.Per la milionesima volta, mi dispiace dover correre dietro a tanta 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 fatta per puro e mero 𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼. Non si lucra su queste situazioni! Le persone si sono stancate di essere prese in giro. Dispiace che una 𝗖𝗶𝘁𝘁à come 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮 debba sorbirsi questo spettacolo. Sempre più contento di vedervi all’opposizione e grato ai 𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗶 della scelta che hanno fatto.Restiamo in attesa di 𝘀𝗰𝘂𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲, non tanto per il sottoscritto, ma per tutti coloro che da mesi lavorano con impegno per la 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 e che sono stati ancora una volta ingiustamente e falsamente 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗽𝗮𝘁𝗶.
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
La storiaA Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato.