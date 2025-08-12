Mirandola, Donnarumma: “Basta con le calunnie, la situazione zanzare è sotto controllo”

E' una replica netta quella dell'assessore Marco Donnarumma agli attacchi scagliati dalla pagina satirica "Fico della Mirandola":

𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗨𝗡𝗡𝗜𝗘 𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘! 𝗘𝗖𝗖𝗢 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗜 𝗗𝗔𝗧𝗜 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗭𝗔𝗡𝗭𝗔𝗥𝗘 𝗔 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢𝗟𝗔

Cari cittadini, non avrei mai pensato si arrivasse a tanto, ma non posso accettare in modo passivo che siate continuamente 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝗿𝗼. Quella che doveva essere “satira” si è rivelata una 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che, oltre ad alimentare un clima di costante guerra civile, continua a diffondere 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 e accuse di 𝗰𝗮𝗹𝘂𝗻𝗻𝗶𝗮, per le quali i responsabili risponderanno nelle sedi opportune.

In tanti mi avete segnalato l’ennesima 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶𝘁à comparsa sulla 𝗽𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮, nella quale si accusa il sottoscritto addirittura di una 𝗺𝗮𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 “𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘇𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗮”, estrapolando una 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮 dalla quale si evince che le 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶 siano finite e che la determina per l’acquisto sia stata fatta “con un virus già in circolazione”.

La 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁à è l’esatto opposto: le 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱 sono state acquistate a fine anno 𝟮𝟬𝟮𝟰 e 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗔𝗡𝗖𝗢𝗥𝗔 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 in tutte le farmacie di Mirandola e frazioni, oltre che presso il Municipio e il Casellino.

Il Comune inoltre tratta già dai primi di maggio tutti i 𝘁𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 di Mirandola e frazioni. Ad oggi, tramite 𝗗𝗶𝘁𝘁𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮, abbiamo trattato 𝗽𝗶ù 𝗱𝗶 𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝘁𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 e stiamo eseguendo ben il 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮.

Specifichiamo poi quanto segue, e vediamo di smontare punto per punto tutte le 𝗳𝗮𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘄𝘀 riportate: Il 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗵𝗶𝗸𝘂𝗻𝗴𝘂𝗻𝘆𝗮, come riportato da 𝗔𝗨𝗦𝗟, riguarda una persona residente a 𝗖𝗔𝗥𝗣𝗜, non a Mirandola. Il Comune si è prontamente attivato ancor prima che il caso venisse confermato, seguendo i 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶, perché la persona lavora a Mirandola, ma non è il nostro Comune quello di residenza della persona che ha contratto il virus.