Mirandola, il PD a Siena: “Menozzi? Abbia solo valenza tecnica”

Arriva la risposta del Partito Democratico mirandolese al post di Giorgio Siena (Mirandola 50mila), in cui la sindaca dem di Concordia Marika Menozzi -attuale segretaria pro tempore della federazione modenese - veniva indicata come una delle principali sostenitrici della cessione di Aimag ad Hera:

Caro Giorgio la nostra posizione non cambia

In politica qualche volta bisogna guardare prima di tutto la sostanza.

Il Partito Democratico di Mirandola ha come obiettivo prioritario che si giunga ad un congresso chiarificatore dove le posizioni che ci hanno visto a più riprese in disaccordo con la Federazione di Modena, vengano affrontate con schiettezza, in un contraddittorio aspro, delineando, se del caso, maggioranze e minoranze precise.

Se l'unica strada per arrivare a questo congresso chiarificatore è la nomina di Marika Menozzi segretaria pro-tempore, vada questa scelta.

Il giudizio sull'operato del Sindaco di Concordia sulla vicenda Aimag per noi resta sicuramente negativo, e proprio per questo chiederemo che questa segreteria non abbia nessuna valenza politica ma solo tecnica, e una chiara delimitazione temporale.