Mirandola, la John Lennon protagonista di due eventi a Soverato

Ennesimo importante riconoscimento per la Banda giovanile “John Lennon” che venerdì 8 e sabato 9 agosto sarà protagonista di due importanti eventi che chiuderanno la Summer School della Cattedra Unesco dell’Università di Ferrara, in corso in questi giorni a Soverato in provincia di Catanzaro.

Domani, venerdì 8 agosto, alle 21.30, sul Lungomare Europa di Soverato la Banda giovanile John Lennon della Fondazione Scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola (Mo), diretta da Gaetano Dolce e Stefano Bergamini, eseguirà, insieme a giovani musicisti calabresi, celebri colonne sonore cinematografiche.

Sabato 9 agosto alle 21.30, sulla spiaggia dell’Ippocampo andrà in scena “Le guerre di Ulisse” con testo di Patrizio Bianchi e musiche originali di Marco Somadossi. La musica dal vivo sarà eseguita dalla Banda giovanile “John Lennon”, diretta da Mirco Besutti, dal Complesso bandistico San Francesco di Paola (Cosenza) diretto da Giorgio Distilo, dall’Associazione musicale Umberto Pacicca di Soverato e dalla Corale San Roberto Bellarmino della parrocchia di Davoli Marina, diretta da Maria Vittoria Corasaniti con i Maestri collaboratori Maria Caterina Pungì e Barbara Ranieri.

Da ricordare che la Summer School “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento” è frutto dell’iniziativa della Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza dell’Università di Ferrara e della virtuosa collaborazione con l’Istituto Universitario Pratesi, affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma, l’Associazione delle scuole di musica Assonanza, l’Associazione Italiana delle Scuole di musica, la Fondazione Scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola e il Comune di Soverato.

La “John Lennon”, una storia iniziata oltre 25 anni fa

La Banda giovanile John Lennon è stata fondata nel 1998 da Mirco Besutti. Nel 2002 ha suonato a Roma, in Sala Nervi, di fronte a 5mila persone, in occasione di un’udienza del Papa, e nel 2011 è stata ospite in Piazza San Pietro. Nel 2012 ha chiuso il Festival europeo delle Scuole di musica con un concerto che ha visto la partecipazione di Goran Bregovic. La Banda ha collaborato con Davide Riondino, Nicola Piovani e la Piccola Orchestra Avion Travel ed è stata in tournée in Francia, Austria, Germania, Finlandia, Ungheria e Spagna, Repubblica Ceca e Giappone.