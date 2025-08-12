Modena, 15enne inseguita e molestata per strada

E' successo nel pomeriggio di domenica, mentre si stava recando a incontrare le amiche. Una ragazzina di 15 anni è stata inseguita e molestata da due uomini. che hanno cercato dapprima di avvicinarla poi si sono messi a pedinarla. Ne dà notizia la Gazzetta di Modena. La giovanissima stava camminando su Via Due Canali Sud, quando i richiami e le attenzioni indesiderata l'hanno costretta a rifugiarsi nell'androne di un palazzo, nell'attesa che gli aggressori se ne andassero. La madre: "Soffre di attacchi di panico, si è spaventata moltissimo"