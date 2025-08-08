Modena, al Novi Sad torna “Fatto in Italia”
Anche in pieno agosto, Modena rinnova l’appuntamento con lo shopping all’aria aperta: domenica 10 agosto, dalle 7.00 alle 14.00, l’anello esterno del Parco Novi Sad si animerà con una nuova edizione dell’evento Fatto in Italia, come ogni seconda domenica del mese.
Un’occasione imperdibile per chi è in città, per chi parte o torna dalle vacanze e per chi vuole dedicarsi qualche ora tra le bancarelle alla ricerca di novità, occasioni e prodotti di qualità. I visitatori potranno curiosare tra abbigliamento e accessori per tutte le età, calzature estive, biancheria e articoli per la casa, utensili da cucina, oltre a tante idee regalo, prodotti per il fai da te e piante e fiori per decorare balconi e giardini.
Un vero e proprio "centro commerciale all’aperto", animato dalla professionalità e cordialità degli operatori ambulanti, pronti ad accogliere tutti i clienti.
