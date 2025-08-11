Modena, allerta caldo: il volontariato non va in vacanza
Anche quest'anno, a Porta Aperta i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell'associazione con la consueta cocomerata ferragostana. L'associazione ringrazia tutti i volontari che anche in un giorno particolare come questo, sono presenti il 15 agosto con competenza e disponibilità per distribuire i pasti alle persone che si rivolgono all'associazione.
In questa calda estate, prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata da Porta Aperta “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, come lo spazzolino da denti, un cambio di biancheria intima.
