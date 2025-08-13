Modena, Arcigay: “Lesbofobia online, mobilitiamoci”

Nei giorni scorsi, Arcigay Modena “Matthew Shepard”, ha promosso, sui propri profili social (Facebook; Instagram), il post di lancio dell’iniziativa “SAFFICHIAMO!”*, un Forum lesbico* politico, aggregativo e ludico-ricreativo, che avrà luogo nelle date 8 e 9 novembre 2025, a Modena. Un’occasione di confronto, elaborazione, socializzazione tra persone, associazioni, collettive lesbiche* provenienti da tutta Italia.

Non è la prima volta che, nel corso della propria ventennale storia associativa, Arcigay Modena “Matthew Shepard” faccia fronte, con resilienza, ad una social shitstorm. Oggi, però, Presidente, Angelica Polmonari, Vicepresidente, Elisa Fraulini, e tutte le persone attiviste che animano Arcigay Modena, siamo stanche. E profondamente indignate.

La risposta online al post menzionato è stata tangibilmente violenta ed a dir poco inquietante: oltre 1000 i commenti lesbofobici, sessisti, misogini, omo-lesbo-bi-trans-intersex-a-fobici, oggettivamente offensivi, degradanti, violenti, pervenuti nell’arco di poche ore, numerosi dei quali recanti contenuti denigratori e sessualmente espliciti e, il non plus ultra, minacce di morte.

“SAFFICHIAMO!l è un’iniziativa indirizzata a donne lesbiche, bisessuali, queer, asessuali, cisgender e transgender, e persone non binarie che esperiscono una connessione nei confronti dell'identità lesbica* e/o dell’attivismo lesbico*, organizzata nell’ambito di ”ArciDykes Modena fostering the lesbian networking in Italy”, progetto promosso da Arcigay Modena “Matthew Shepard” e finanziato da EL*C (the EuroCentralAsian Lesbian* Community), nell’ambito del fondo “Resourcing Lesbian* Movements in Europe - 2025”.

Una società che falsamente ci accusa che “disponiamo già di tutti i diritti del caso” mentre ci insulta, ci minaccia e ci oggettifica in ogni singolo frangente in cui prendiamo parola.

I commenti di odio condivisi sotto il post di presentazione dell’evento “SAFFICHIAMO!” non sono casuali. Sono il riflesso di una cultura che morbosamente sessualizza le pratiche e le relazioni affettivo-sessuali lesbiche*, in quanto considerate devianti, e tenta, così facendo, di ridurle a feticcio e provocazione.

Sono produzione di una cultura che, oggettificando i corpi lesbici* e queer, li tratta come una minaccia e cerca di rimetterli “al loro posto” con la forza.

Molti dei commenti si concentrano su ciò che noi persone LGBTQIA+ costituiamo: corpi dissidenti, relazioni non conformi, esistenze che si sottraggono alla logica ed alla norma binaria.

Per questi online haters, altro non rappresentiamo che devianze da eliminare. Ma noi, persone fieramente lesbiche*, gay, bisessuali, transgender*, queer, intersex, asessuali, siamo come piante infestanti: mettiamo radici negli interstizi, cresciamo ove non desiderate, fioriamo anche nelle tenebre.

> “In questo giorno buio, rivendichiamo il nostro diritto di esistere e di splendere alla luce del sole.

> Lottiamo per noi, per chi è più fragile, per chi non ha voce.

> La lesbofobia non ci fermerà. ”

Arcigay Modena “Matthew Shepard” invita le proprie persone alleate a segnalare i commenti discriminatori e violenti sul post di lancio dell’evento “SAFFICHIAMO!” (https://www.facebook.com/share/1Dw6rRYjbE/?mibextid=wwXIfr) sulla pagina Facebook dell'associazione.