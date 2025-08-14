Modena, convegno Aci: consegnata una targa alla Prof. Immacolata Tempesta
In seguito al Convegno Aci "Verso la Mobilità del Futuro" svoltosi a Modena lo scorso 11 aprile, è stata consegnata ieri sera, presso l’Ante-Theatrum di Miggiano (Lecce), una targa alla Prof.ssa Immacolata Tempesta, professore ordinario di Sociolinguistica dell’Italiano, in quiescenza, presso l’Università del Salento, che ha ricevuto un premio per la carriera universitaria nel mondo della ricerca e della didattica.
Una splendida serata, organizzata dal Comune di Miggiano con il patrocinio di Aci Modena, Lions Club Modena Estense e Distretto Lions 108 Tb, iniziata con i saluti dell’Avv. Michele Sperti, sindaco di Miggiano, e proseguita con gli interventi di Ing. Antonio Salvatore Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena; Avv. Pietro Ferrario, Vice presidente Aci Modena e Presidente Commissione Giuridica Aci Modena; Dott. Dario Miglietta, Dottore commercialista e revisore Legale e Consigliere Lions Club Modena Estense; Don Carlo Bellini, in qualità di Vicario per la Pastorale del Vescovo di Carpi e arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci; Dott.ssa Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna.
"Con grande interesse - afferma la Prof.ssa Immacolata Tempesta - ho partecipato, come relatrice, ai lavori del Convegno sulla Mobilità e sulle sue innovazioni, tenuto dall’Aci a Modena lo scorso 11 aprile, destinato anche agli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Modena. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e per l’ottima riuscita dell’evento e ringrazio invece l’Aci Modena, il Comune di Miggiano e il Lions Club Modena Estense per il riconoscimento alla carriera e alla didattica, è un onore e un orgoglio aver ricevuto questa targa".
"La città di Miggiano - dichiara il sindaco Michele Sperti - ha ospitato con gioia e orgoglio gli autorevoli ospiti che hanno parlato e affrontato il tema della mobilità, importante sia per il presente che per il futuro. E’ giusto e necessario che le amministrazioni pubbliche e i privati, ma non solo, possano confrontarsi su un tema interessante per tutta la comunità. Ringrazio Aci Modena per aver organizzato la serata, in particolare l’Ing. Antonio Salvatore Tempesta, personalità di rilievo della nostra terra a cui sono legato da un’amicizia di lungo corso. Fa piacere inoltre aver consegnato un premio importante alla Prof.ssa Immacolata Tempesta, il cui impegno è sempre stato motivo d’orgoglio per la nostra città".
- San Felice, al via i lavori per la nuova ciclabile di via Vettora
- Modena, va in pensione il comandante dei Carabinieri Corrado Scoddo
- Carpi, "The Guitar week": in programma il concerto di Antonio Molfetta
- Modena, chiude la tangenziale Rabin per lavori
- Modena, controlli in via Carteria: denunciato 20enne a piede libero
- Lido degli Scacchi, l'allarme di un bambino salva un anziano in mare
- Formigine, arrestato un 24enne per violenza sessuale
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta