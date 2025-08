Modena, due serate tributo per Foster Wallace e Frank Sinatra

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Due icone americane, due linguaggi diversissimi – la letteratura e la musica – e due serate d’agosto da vivere sotto le stelle ai Giardini Ducali di Modena. Martedì 5 e giovedì 7 agosto alle 21.30, tornano gli appuntamenti con Juta all’Orto, nell’ambito dell’Estate Modenese 2025, progetto del Comune di Modena realizzato con il sostegno di Hera e Fondazione di Modena e in collaborazione con le associazioni del territorio. L’ingresso è gratuito.

Martedì 5 agosto, per il terzo e ultimo appuntamento con gli “Anniversary summer reading” del collettivo squiLibri, si accendono i riflettori su David Foster Wallace, a 25 anni dall’uscita in Italia del suo romanzo più emblematico, “Infinite Jest”. Dopo aver esplorato l’universo narrativo di Charles Bukowski e Pier Vittorio Tondelli, questa volta il viaggio letterario di squiLibri punta al cuore del pensiero vertiginoso e brillante di uno degli autori più influenti della seconda metà del Novecento. In scena letture interpretate, musica dal vivo e storytelling, per un omaggio coinvolgente che attraversa i mondi di Wallace: dai tornei di tennis alle crociere caraibiche, dal rap underground alle teorie matematiche sull’infinito, passando per i media e i traumi della contemporaneità.

Giovedì 7 agosto, sempre alle 21.30, protagonista è la musica con il ritorno di Echoes, la serata che ogni estate rende omaggio ai grandi classici italiani e internazionali. Dopo Bob Dylan, David Bowie e The Velvet Underground, è il turno del mito di Frank Sinatra, interpretato dagli Easy Swing: Stefano Calzolari al piano, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Andrea Burani alla batteria e, alla voce, il giovane Gabriele Ansaloni. Con eleganza e un pizzico di ironia, Ansaloni abbandona la sua immagine urbana per trasformarsi in “The Voice”, tra giacca, camicia bianca e quel timbro inimitabile che ha fatto la storia.