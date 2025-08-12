Modena, giallo di via Stufler: il cadavere sarebbe dello psicologo Raffaele Marangio

Sarebbe quello di Raffele Marangio, il cadavere ritrovato con una cintura al collo nell'appartamento di via Stufler. 78 anni, psicologo in pensione, l'uomo era un professionista stimato e, benché vivesse solo, era circondato dall'affetto di amici e conoscenti. Sul caso, indaga la Procura di Modena.