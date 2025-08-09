Modena, Platis (FI): “Via Costellazioni, scelte politiche sbagliate. Ora bomba sociale”

Arriva la denuncia di Forza Italia sulla situazione di Via delle Costellazioni:

In poche settimane la situazione è esplosa: vandalismi, spaccio a cielo aperto, mercato della droga libero e auto gravemente danneggiate hanno trasformato un quartiere un tempo sicuro in un’area fuori controllo.

Proprio ieri, - raccontano gli esponenti azzurri - i residenti hanno inviato una missiva al Sindaco Mezzetti denunciando un degrado ormai insostenibile. Per le vie brevi, sarebbe stato loro risposto che mancano i controlli e che la zona è gestita in modo scorretto, avendo concentrato troppe persone con criticità nello stesso punto. Quando la risposta informale è circolata tra i residenti, è esplosa la rabbia: per tutti è chiaro che la continuità amministrativa del Comune è la principale causa di questo disastro.

«Le incongruenze sono lampanti – denunciano Antonio Platis e Giovanni Botti – il prefetto dell’epoca che ha avallato la maxi-concentrazione di immigrati è oggi l’assessore alla sicurezza, Camporota. Inoltre, il Comune di Modena ha destinato circa 65 appartamenti a famiglie seguite dai servizi sociali proprio nel condominio di via Costellazioni, a cui si aggiungono gli alloggi gestiti dalla cooperativa L’Angolo. Una scelta folle che mette ulteriormente in difficoltà chi ha fragilità».

Lo scaricabarile deve finire.

Forza Italia chiede di rivedere subito questa impostazione e di avviare controlli serrati: potrebbero mancare persino i requisiti igienico-sanitari e urbanistici per mantenere in piedi una struttura che è ormai una vera e propria bomba sociale. Il Comune, titolare di questi controlli, cosa ha fatto? E l'Ausl? Serve - incalzano Platis e Botti - un intervento immediato per ripristinare legalità, sicurezza e decoro, restituendo serenità a una comunità che non può essere lasciata sola davanti a questa deriva.