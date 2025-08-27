Patto per il Nord Modena: “No al ponte di Messina, sì alla Cispadana gratuita per i cittadini”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - "Cispadana: questo è il vero investimento che il governo deve fare, non il ponte di Messina".



A dichiararlo sono Riad Ghelfi, Coordinatore provinciale – Patto per il Nord Modena e Daniele Ori, Responsabile organizzativo Patto per il Nord Emilia.

"Ribadiamo con fermezza il nostro no al Ponte di Messina, uno spreco di soldi esagerato che difficilmente vedrà la luce. In questi momenti di crisi economica, è fondamentale destinare le risorse pubbliche dove veramente servono, cioè in opere che sostengono il territorio e le imprese locali - spiegano in una nota -.

I fondi previsti per il Ponte di Messina potrebbero e dovrebbero essere investiti nella Cispadana, una superstrada gratuita e senza pedaggi, davvero a disposizione dei cittadini e delle imprese.

Il nostro progetto prevede che la Cispadana: parta dall’autostrada A1 nella zona di Parma, attraversi la Bassa Parmese e la Bassa Reggiana, collegandosi con la Brennero, prosegua nella Bassa Modenese e nella Bassa Ferrarese, con collegamento alla Bologna-Padova, segua la strada verso i Lidi ferraresi e si colleghi con la Romea.

Questa arteria genererebbe importante sviluppo economico, aiutando le imprese esistenti e favorendo la nascita di nuove attività, oltre a migliorare i collegamenti tra le principali vie di comunicazione e il territorio.

Chiediamo quindi alle istituzioni di rivedere le priorità degli investimenti pubblici, destinando le risorse a progetti concreti come la Cispadana, capaci di generare benefici reali e duraturi per i cittadini e per l’economia locale".