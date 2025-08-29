Platis (Forza ItaliaI): “Corte dei conti affonda Medolla, criticità sulla gestione finanziaria dell’ente”
MEDOLLA - Pubblichiamo la nota di Antonio Platis, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia sulle contestazioni rilevate dalla Corte di Conti al Comune di Medolla.
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – ha acceso i riflettori sul Comune di Medolla, approvando la deliberazione n. 98/2025 che mette nero su bianco una lunga serie di criticità sulla gestione finanziaria dell’ente.
Nel mirino dei magistrati contabili, soprattutto, il tema della trasparenza. Dal sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, risultano assenti i bilanci consuntivi 2023 e 2024 e i bilanci preventivi 2024-2026 e 2025-2027. Una violazione grave, visto che la legge (D.lgs. 33/2013) impone la pubblicazione entro trenta giorni dall’approvazione, per garantire il controllo dei cittadini.
Una fotografia che ricorda da vicino le ombre che da tempo denuncio su Amo S.p.A.: dal bilancio 2024 mancante, agli incarichi legali senza chiarezza, fino all’assenza di verifiche sulle incompatibilità del presidente Bosi e alla mancata pubblicazione delle consulenze esterne.
E non finisce qui: Amo, pur aderendo ad Avviso Pubblico – l’associazione che predica legalità e trasparenza – nel 2025 ha affidato il 100% degli incarichi in maniera diretta, senza alcuna gara. Non solo: ha nominato un direttore generale pro tempore senza alcuna selezione pubblica, ignorando persino l’esistenza di una graduatoria valida per lo stesso profilo. La domanda è inevitabile: Avviso Pubblico, di cui Bosi è vicepresidente nazionale, che ne pensa?
Ricordo come, nel caso di Medolla, la Corte dei Conti non si sia limitata a deprecare la condotta ma ha inoltrato “all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili di competenza, inerenti all’accertata mancata pubblicazione, sul sito dell’Ente, dei bilanci preventivi”. Insomma la contestazione non è di poco conto.
Come se non bastasse, la stessa sezione Amministrazione trasparente di Amo S.p.A. risulta lacunosa e priva della gran parte delle informazioni obbligatorie basti pensare che mancano perfino i dati del neo amministratore unico Bosi. Altro dato curioso: nel 2025 AMO ha fatto solo ed esclusivamente affidamenti diretti, ben 61 per un valore complessivo di oltre 600mila euro (vedi allegato). Davanti a un simile scenario, ci si aspetterebbe una reazione forte da parte di chi, come l’assessore alla legalità Ferraresi, grillino di ferro, dovrebbe essere il primo a gridare allo scandalo. Possibile tutto questo silenzio?
Nel frattempo compaiono i primi acconti per le spese legali. Non c’è quello principale dello studio Garuti e degli incarichi informatici ma due consulenze, una da 3.687 euro per una consulenza per licenziare la dipendente Amo e l’altro di 4.784 euro per il procedimento disciplinare nei confronti del Direttore Berselli che ha portato poi al licenziamento dello stesso.
Il messaggio della Corte dei conti è chiaro: senza trasparenza e senza conti pubblici in ordine, non c’è fiducia e non c’è buona amministrazione.
Un principio che vale per Medolla, per Amo e per ogni ente del nostro territorio.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell'abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l'enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
