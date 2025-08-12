San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare

Un episodio davvero bizzarro, quello che si è prodotto domenica a San Martino Spino. Alle 5.30 del mattino, approfittando della frescura, una signora stava camminando in via Svecca, quando ha notato un'auto immersa nel canale di Burana. Come racconta La Gazzetta di Modena, immediata la chiamata ai Carabinieri e l'allertamento dei sommozzatori, i quali si sono subito adoperati nella ricerca dell'eventuale corpo. La risoluzione del caso è stata però lieta e un po' stravagante: il conducente era riuscito a uscire dalla vettura in autonomia e si era già recato sul posto di lavoro. In corso le indagini per comprendere la dinamica del fatto.



