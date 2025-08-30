Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): “La città è allo sbando”

CARPI - “Quello che è accaduto la notte appena trascorsa nel cuore del centro storico di Carpi – lanci di bottiglie di vetro, urla, schiamazzi, una vetrina danneggiata e residenti esasperati – è l’ennesima prova di una città allo sbando, dove l’amministrazione non vuole ammettere cosa è diventata la nostra città. Sindaco e Giunta assistono inermi e incapaci di garantire sicurezza e decoro. Ci chiediamo dove sia l’Assessore alla Sicurezza che non interviene mai per commentare e cercare di risolvere situazioni che sempre più diventano ingestibili".



Così Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Carpi in merito ai numerosi episodi di insicurezza e inciviltà registrati in centro storico durante la notte.





“Non possiamo più permettere che gruppi di ragazzi si sentano padroni incontrollati delle nostre piazze, trasformando le notti del centro in incubi per chi ci vive e ci lavora. Le istituzioni devono tornare a far sentire la loro presenza: per questo non smetteremo mai di denunciare ciò che accade e di chiedere l’applicazione delle misure che il governo ha messo a disposizione: in primis il decreto Caivano e il DL sicurezza che intervengono proprio sulle baby gang e sulla pubblica sicurezza", prosegue Arletti.



Sulla stessa linea Federica Carletti, Presidente di Fratelli d’Italia Carpi e consigliere comunale: “Il sindaco e la sua amministrazione non hanno alcuna strategia, se non quella di minimizzare. Intanto commercianti e famiglie sono costretti a subire episodi di violenza e inciviltà. È inaccettabile che Carpi, città di cultura e lavoro, venga ridotta a un luogo insicuro e ostile, dove il diritto al riposo e alla serenità dei cittadini viene calpestato. Noi continueremo a chiedere provvedimenti immediati e concreti: più controlli, più presidio delle forze dell’ordine e tolleranza zero verso chi deturpa il nostro centro”.

