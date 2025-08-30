Carpi, arrestato 38enne per diversi furti ai danni di anziani
CARPI - Il 27 agosto 2025, su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, nei confronti di un 38enne, gravemente indiziato dei delitti di rapina, furto con strappo, furto aggravato e lesioni personali, consumati in un arco temporale compreso tra il mese di aprile 2024 e maggio 2025.
Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’articolata attività d’indagine, avviata a seguito della consumazione di diversi furti di monili in oro in danno di persone anziane.
Sono ben undici gli eventi delittuosi ricostruiti dai militari: tra questi una rapina consumata in danno di una donna anziana la quale, dopo essere uscita di casa, veniva afferrata per il braccio e ripetutamente strattonata, per poi essere derubata del suo bracciale in oro.
In altri casi, le vittime erano state avvicinate dall’indagato che, in maniera fraudolenta e spacciandosi per un infermiere, si rendeva disponibile ad eseguire un massaggio sulle loro spalle, riuscendo a sfilare le collane.
Altre volte, dopo aver individuato le anziane ed essersi avvicinato a loro, con gesto fulmineo, strappava le catenine allontanandosi a bordo della sua bicicletta.
Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, attraverso l’acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e l’escussione delle anziane vittime, hanno permesso di identificare il responsabile.
L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.
Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.
