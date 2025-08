Strage Bologna, al via la raccolta fondi per digitalizzare l’archivio

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Ha preso il via la la campagna di crowdfunding per sostenere la digitalizzazione dell'archivio del "Processo ai mandanti alla Strage di Bologna del 2 Agosto 1980", l'iniziativa che vuole preservare la memoria e garantirne l'accesso pubblico per scopi di studio e divulgazione.

L'archivio comprende 76 udienze per 450 ore di processo del dibattimento celebrato davanti alla Corte d'Assise di Bologna dal 16 aprile 2021 al 6 aprile 2022, chiuso definitivamente in Cassazione lo scorso 1 luglio.

Si tratta dell'ultimo processo in ordine storico sui fatti di Bologna del 1980, voluto dai familiari delle vittime dopo 40 anni di ricerca della verità.

Il materiale audio e video, conservato per anni in cassette magnetiche non leggibili, ora sta vedendo la luce grazie al lavoro di tecnici che lo stanno copiando e sincronizzando su hard disk.

Il progetto è sostenuto da Bo Film, l'associazione Abc e Ponte d'Archimede Produzioni, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

La digitalizzazione è finanziata anche grazie al Fondo per imprese culturali e creative del territorio emiliano-romagnolo della Regione.

La raccolta fondi serve per completare l'operazione, riconoscere le ore di lavoro e coprire i costi tecnici.

La copia del girato finale sarà conservata presso l'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Bologna e all'Archivio Flamigni di Roma, per permettere a chiunque di richiederlo e visionarlo da marzo 2026. Presso la sede di Bo Film a Bologna sarà possibile visionare la totalità del girato.

Le informazioni per partecipare sono disponibili su Produzioni dal Basso.

La raccolta fondi è attiva fino al 30 settembre 2025.

