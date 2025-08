Strage di Bologna, il Comune di Carpi sarà presente alla commemorazione

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Sarà l’assessore Giuliano Albarani a rappresentare il Comune di Carpi, sabato 2 agosto, alla cerimonia per il 45° anniversario della strage ferroviaria di Bologna. In corteo, portato da agenti della Polizia locale, anche il Gonfalone dell’Unione delle Terre d’Argine. Nella stessa mattina di sabato, alle 9.30, al Cimitero urbano di Carpi, il presidente del Consiglio comunale Andrea Artioli depone fiori sulla tomba di Umberto “Tino” Lugli che, a 38 anni, perse la vita nell’attentato insieme alla fidanzata Carla Gozzi, 36 anni di Concordia, mentre aspettavano il treno per andare in vacanza.

L’assessore Albarani prenderà parte al corteo bolognese che partirà da via Ugo Bassi alle 9 per raggiungere piazza Medagli d’Oro, davanti alla stazione ferroviaria, alle 10. Ad aprire il momento commemorativo sarà, come di consueto, il presidente dell’Associazione familiari vittime della strage Paolo Bolognesi. Alle 10.25 il triplice fischio del treno, proveniente dal binario 1, ricorderà il momento preciso dell’esplosione della bomba che il 2 agosto 1980 uccise 85 persone, mentre 200 rimasero ferite. Seguiranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime e la chiusura degli interventi affidata al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Nella sala d’attesa saranno deposte le corone istituzionali alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime.

LEGGI ANCHE: