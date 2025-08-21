Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
21 Agosto 2025
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Vaccini, Gismondo: “Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza”

Vaccini, Gismondo: “Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza”

|21 Agosto 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - "Quando è stata nominata la commissione Nitag sono stata molto contenta. Il ministro Schillaci, che nutre tutta la mia stima e per il quale mi onoro di essere consulente, nella scelta dei diversi membri aveva mostrato l'apertura mentale che gli ho sempre riconosciuto e la sua indipendenza di pensiero. Purtroppo poi è arrivata la revoca, malgrado fosse consigliato di non farlo anche dai collaboratori più stretti. Sono stata molto delusa perché si è dato spazio a chi continua ad offendere la scienza, fatta di pluralismo e dubbi". E' il pensiero di Maria Rita Gismondo, ex direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, tra i camici bianchi in prima linea nei giorni più duri dell'emergenza Covid in Lombardia. "Certamente in una commissione del genere non hanno senso i no-vax - evidenzia all'Adnkronos Salute intervenendo nel dibattito sull'azzeramento del Nitag, gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni - ma purtroppo sono stati strumentalmente etichettati tali esperti che mostrano solo apertura alla discussione. Non riesco a spiegarmi il gesto del ministro, che stimo troppo per non pensare che ci siano motivazioni più solide". "Mi auguro solo - conclude - che la nuova Commissione rispetti il pluralismo necessario alla vera scienza e negato dai fanatici della pseudoscienza, che come abbiamo visto colpisce ancora". [email protected] (Web Info)
Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza accolto in Municipio
L'incontro
Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza accolto in Municipio
Il colonnello Francesco Mazza è stato ricevuto dal sindaco Mezzetti
Carpi, nuove disinfestazioni in aree verdi private
Salute
Carpi, nuove disinfestazioni in aree verdi private
Venerdì 22 agosto, dalle 7, saranno effettuati trattamenti nelle aree delle vie Aldo Moro, Lelio Rossi e Spallanzani
Sorpreso dai proprietari mentre tenta di forzare il garage, li aggredisce con un bastone: arrestato
Cronaca
Sorpreso dai proprietari mentre tenta di forzare il garage, li aggredisce con un bastone: arrestato
E' stato fermato dalla Polizia di Stato di Modena
Spettacoli, musica, magia e arte di strada, il 25 agosto torna il "Mirandola Buskers Festival"
Vestiti, usciamo
Spettacoli, musica, magia e arte di strada, il 25 agosto torna il "Mirandola Buskers Festival"
Il centro storico della città dei Pico si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno
Lavori al Fosso Grosso terminati una settimana prima, riapre la strada provinciale 28
Traffico e viabilità
Lavori al Fosso Grosso terminati una settimana prima, riapre la strada provinciale 28
Transito di nuovo possibile dalle ore 14 di oggi, giovedì 21 agosto
Venerdì 22 agosto Sigfrido Ranucci alla Festa dell’unità provinciale di Modena
Vestiti, usciamo
Venerdì 22 agosto Sigfrido Ranucci alla Festa dell’unità provinciale di Modena
Nella seconda giornata di Festa anche il concerto degli Statuto, il libro di Milena Vanoni, il primo dei Diari di Viaggio e i giochi di ruolo dello spazio Arci Ludica
Dal 28 agosto al 1° settembre torna il Medolla Beer Festival
Vestiti, usciamo
Dal 28 agosto al 1° settembre torna il Medolla Beer Festival
Organizzato dall’associazione Giovani Fuori Luogo, si terrà nell’area di piazza della Repubblica, davanti al Municipio
San Felice, manutenzione delle infrastrutture dell'atletica leggera allo stadio "Bergamini"
Lavori in corso
San Felice, manutenzione delle infrastrutture dell'atletica leggera allo stadio "Bergamini"
L’intervento segue il sopralluogo della Federazione italiana di atletica leggera per verificare l’idoneità delle strutture per la conferma dell’omologazione
Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne
Cronaca
Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne
Anche i Carabinieri, più volte allertati dalle vittime, sono stati oltraggiati dall'uomo, a cui è stato notificato anche un provvedimento di ammonimento
Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
Da sapere
Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
L’immobile, parte del patrimonio aziendale, verrà ceduto con bando d’asta pubblica
Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
Previsioni
Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
Per il pomeriggio-sera di oggi, giovedì 21 agosto, permangono condizioni di instabilità con possibilità di pioggia
Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
Da sapere
Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
Bper segnala la presenza di un account non autorizzato che utilizza il nome della banca per promuovere corsi e attività non riconducibili all’istituto di credito
Roberta Rei racconta il dolore per l'aborto: "Tutto smette di avere senso"
Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi
Vit Kopriva, chi è l'avversario di Sinner agli US Open
Luca Sinigaglia, chi era l'alpinista eroe morto per soccorrere la compagna di cordata
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard
Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti
Sinner, allenamento a New York e abbraccio con... Alcaraz
Webuild si conferma leader mondiale nel settore acqua nella classifica Enr
Pappalardo choc, al concerto insulta la Meloni ma la platea lo fischia
Roma, cadavere sul tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti
Andy Diouf, chi è il centrocampista vicino all'Inter
Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria: "È la prima volta"
Sinner, agli Us Open il sorpasso di Alcaraz? Come può cambiare il ranking, turno per turno
Kyrgios, ritorno in campo rimandato: si ritira dagli US Open
Leoncavallo, Jacopo Fo: "Disprezzo per chi fa cultura, a Milano spazio solo per i grattacieli"
Gaia come sta, costretta ad annullare il concerto: "Mi sto riprendendo"
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è nato un amore? Gli indizi social
Ragusa, bimbo di due anni annega in piscina gonfiabile
Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e Zelensky: cosa succede
Forti turbolenze, paura sul volo Alicante-Roma: dirottato a Bologna

Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"

    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    ASUS ROG svela il futuro del gaming a Gamescom con una pioggia di annunci
    Effetto dazi, PS5 aumenta di prezzo negli States
    Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale - Il video
    Halloween: Michael Myers torna in un gioco horror stealth
    Google svela la serie Pixel 10 e non solo: prezzi e date di uscita
    Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026
    Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

