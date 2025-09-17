A Concordia un meeting dedicato alle piccole e medie imprese
CONCORDIA - L’Amministrazione comunale di Concordia presenta un’iniziativa innovativa dedicata a conoscere più da vicino le realtà imprenditoriali del territorio, rafforzare i legami tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, e creare un dialogo diretto e costruttivo tra tutti gli attori locali. Si tratta di un evento dell’assessorato agli interventi economici di Daniele Berni, promosso dalla consigliera delegata ai rapporti con le attività produttive Alice Gattamorta, e pensato per abbattere le barriere tra pubblico e privato, promuovere lo scambio di idee e costruire un percorso condiviso di crescita e sviluppo del territorio.
Il Meeting PMI 2025 - Progetti | Motivazione | Innovazione si terrà venerdì 3 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 16:00, presso il Centro Sportivo di Concordia, in Via Togliatti. Promosso in collaborazione con le principali associazioni di categoria (Confcommercio, CNA e Lapam), questo evento rappresenta un’occasione concreta per imprenditori, amministratori e rappresentanti delle associazioni di categoria per condividere esperienze e individuare strategie di sviluppo sostenibile e innovativo per affrontare le sfide del futuro. Il programma dei lavori prevede, dopo i saluti istituzionali, una discussione organizzata per tavoli di lavoro tematici nella mattinata, a cui seguirà un confronto sui temi emersi nella parte pomeridiana.
Obiettivo del Meeting è creare un dialogo aperto e costruttivo con le imprese locali, ascoltando le loro esigenze, aspettative e criticità, per sostenere concretamente il percorso di crescita delle attività economiche del territorio. L’Amministrazione comunale di Concordia utilizzerà questa occasione di confronto per assumere impegni concreti, formalizzati attraverso un documento condiviso che sarà presentato in Consiglio Comunale, segnando l’avvio di una collaborazione stabile e duratura. La partecipazione al Meeting è gratuita, ma per organizzare al meglio l’evento gli imprenditori sono invitati a prenotarsi entro il 25 settembre 2025, tramite il seguente link: https://form.svhrt.com/688b2d3a2553751327cc1184 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’assessorato agli interventi economici, scrivendo alla mail [email protected]
“Con questa iniziativa - commenta la sindaca di Concordia, Marika Menozzi - l’Amministrazione di Concordia intende consolidare il rapporto con il tessuto imprenditoriale locale, creando nuove opportunità di confronto e collaborazione. Vogliamo condividere con gli imprenditori obiettivi e strategie per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale e portare benefici tangibili alle imprese e alla comunità tutta. Solo lavorando insieme, con spirito di collaborazione e obiettivi comuni, potremo affrontare con successo le sfide del futuro e creale le condizioni per continuare la crescita economica e sociale di Concordia".
