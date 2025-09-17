Concordia, è iniziato il cantiere per la nuova piazza Roma

CONCORDIA - Lunedì 15 settembre è iniziato il cantiere di quella che sarà la nuova piazza Roma, a Concordia. il progetto, che prevede un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, fa parte del generale Piano Organico che ha guidato tutta la rigenerazione del centro storico post-sisma del 2012 e prevede una globale sistemazione della piazza con parcheggi, nuove pavimentazioni, nuovi arredi urbani, una nuova pista ciclabile e l’inserimento di spazi verdi. L’intervento avrà una durata complessiva di circa due anni. Per ridurre al minimo i disagi - spiega il Comune di Concordia - i lavori verranno svolti per lotti funzionali. Oltre all'area a servizio del cantiere, recintata da lunedì, nessuna altra zona verrà mai chiusa completamente e la viabilità verrà salvaguardata anche con l’inserimento di sensi unici alternati, compatibilmente con le operazioni di cantiere. Durante tutto il cantiere sarà sempre garantito l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. I lavori di questa prima fase si concentreranno sul marciapiede su viale Dante, che corre tra l’intersezione con via Martiri e via Garibaldi.

