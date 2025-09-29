A Rovereto inaugurata la terza edizione di Doble!

NOVI DI MODENA - Inaugurata a Rovereto sul Secchia, frazione di Novi di Modena la terza edizione di DOBLE!

𝐉𝐚𝐳 (Andrea Sassi nato a Carpi nel 1973). La sua tecnica pittorica (con candeggina) è la Bleach on Black Cotton. La pittura Bleach è una tecnica di decolorazione selettiva che parte da un fondo scuro (solitamente tessuto nero o molto scuro) e, invece di applicare pigmento, rimuove il colore originale del materiale, lasciando apparire tonalità più chiare che variano dal seppia al rame, fino all’avorio – a seconda della composizione del tessuto. L'artista lavora in negativo, scolpendo la luce nell’oscurità. Attualmente lavora al progetto dal titolo “ebrezza” dove dipinge scene di vita là dove la maschera umana si allenta e mostra la vera persona. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni istituzionali e private in Italia e all’estero. Jaz vive e lavora a Carpi (MO).

𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗭𝗮𝗻𝗲𝘁 (nato a Colleretto Castelnuovo nel 1984).

La sua ricerca nasce da un interesse verso la pittura aniconica, la scultura e l’installazione ambientale. Zanet installa i suoi dipinti informali, aniconici rielaborando e manipolando lo spazio che fisicamente

li ospita, offrendo una forma di fuga dalla banalità della vita quotidiana,

permettendo di entrare in uno "altro-mondo" luoghi dove il caos e l'ordine,

il sogno e la realtà si intrecciano.

Il suo lavoro è stato esposto in gallerie e spazi pubblici in Italia e all'estero.

Zanet vive e lavora a Correggio (re).

@giulio_zanet

𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝗲𝗱𝗶 - @infinite8possibilita (nata a Pompei nel 1966) Attraverso la sua arte, fatta di carta tagliata (foto, ritagli di giornali e libri vintage, materiali di scarto e found footage) con l’uso di colla, crea pezzi unici con il proprio brand “Infinite Possibilità”. Una tecnica libera che consente all’autrice di esprimere il suo stile artistico con ironia e in modo surreale, immergendosi nella cura del dettaglio, delle simmetrie, dell’equilibrio delle forme e dei colori. Spesso presenti il tema del viaggio, del gioco, della bellezza e del mondo femminile. Cristina Faedi è co-founder del collettivo diffuso di collagisti italiani Colleria Collage, arte, azione per la promozione della conoscenza e dell’uso del collage attraverso iniziative quali gli Open Lab e l’organizzazione di mostre collettive. Negli ultimi anni il suo lavoro è stato esposto in diverse mostre collettive e personali, pubblicato su importanti riviste e volumi internazionali dedicati al collage. Faedi vive e opera a Modena