Agricoltore muore cadendo dal trattore; quando lo trovano il motore è ancora acceso

Dramma nei campi nel pomeriggio di sabato sulle colline di Serramazzoni, in via Calvanella. Lino Gianaroli, 81 anni, originario di Bologna, ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore che stava guidando.

L’anziano, proprietario insieme a un parente di un terreno agricolo nella zona di Stella, si era recato come di consueto a svolgere alcuni lavori. Quando non ha fatto ritorno a casa e non ha risposto alle chiamate, i familiari hanno dato l’allarme.

Le ricerche sono partite subito, coinvolgendo i volontari dell’Avap di Serramazzoni e due squadre dei vigili del fuoco arrivate da Modena e da Sassuolo. Dopo un’attenta perlustrazione, gli operatori hanno localizzato il mezzo grazie al rumore del motore ancora acceso. Il trattore era precipitato in una scarpata impervia e sotto di esso giaceva il corpo del conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per Gianaroli non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Dai primi rilievi, la pendenza del terreno avrebbe fatto perdere stabilità al mezzo agricolo, che si è ribaltato senza lasciare scampo all’81enne. Presenti anche i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti sulla dinamica.

La cronaca del modenese continua a registrare gravi incidenti nei campi, spesso legati al ribaltamento dei trattori. A San Biagio di San Felice, nel novembre 2024, ha perso la vita Vainer Benatti, 76 anni, travolto dal mezzo agricolo nella sua azienda di via Bignardi (leggi su SulPanaro).

A Concordia, nel settembre 2023, è toccato a Loris Golinelli, 67 anni, rimasto schiacciato dal trattore in via Cappelletta Stoffi (leggi qui).

Un agricoltore di 78 anni è deceduto a Guiglia nel maggio 2024, quando il suo trattore si è ribaltato in una zona collinare (articolo).

Un’altra tragedia si era verificata a Cavezzo nell’ottobre 2021: un 49enne è rimasto schiacciato dal giunto cardanico del trattore usato per irrigare (leggi l’articolo).

Infine, a Frassinoro, in località Piandelagotti, nel 2022 un 77enne è morto schiacciato dal mezzo agricolo (SulPanaro).

Episodi diversi che raccontano un’unica realtà: nei campi modenesi il lavoro resta ancora troppo spesso segnato da tragedie.