Allerta meteo Protezione Civile per vento e pioggia
La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emanato una allerta meteo valida dalle 00:00 del 22 settembre 2025 fino alle 00:00 del 23 settembre 2025
Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN.
Nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.
