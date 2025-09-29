Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Assegnati 13,9 milioni di euro a Modena per interventi di riqualificazione della rete stradale provinciale. "Un risultato significativo che conferma, ancora una volta, l’attenzione del Governo Meloni e del Ministro Salvini verso le esigenze del nostro territorio, commenta in una nota il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

«Per la sua posizione strategica e per l’elevata intensità di traffico legata a un tessuto produttivo tra i più dinamici d’Italia – prosegue Barcaiuolo – Modena ha bisogno di arterie stradali moderne, sicure ed efficienti. Il finanziamento, che colloca la nostra provincia al secondo posto in Emilia-Romagna dopo Bologna, rappresenta un’occasione importante per migliorare in modo duraturo la viabilità e sostenere lo sviluppo locale».





«Le risorse, assegnate sulla base delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, rientrano in un piano straordinario nazionale da oltre un miliardo di euro, fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture Salvini. All’Emilia-Romagna sono destinati oltre 106 milioni, distribuiti su tutte le province. Si tratta di un investimento che conferma la volontà del Governo di rafforzare la sicurezza stradale, sostenere i territori e potenziare le infrastrutture in una regione strategica per la logistica e l’economia nazionale», conclude Barcaiuolo.