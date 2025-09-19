Bondeno, nuovo regolamento: gli studenti che si comportano male sul pulmino non potranno più salire
BONDENO - Il Consiglio comunale di Bondeno, nei giorni scorsi, ha approvato la "Nuova formulazione delle norme comportamentali" in merito alle nuove regole pensate per punire chi si comporta in modo maleducato o scorretto sugli autobus che portano i ragazzi da casa a scuola e viceversa.
Il nuovo regolamento prevede come prima misura un "richiamo verbale da parte dell’autista con avviso informale alla famiglia, quindi "avvisi alla famiglia del comportamento non corretto del figlio tramite apposti incontri", "sospensione del servizio per un determinato periodo", "interruzione definitiva dell’utilizzo del servizio qualora l’alunno persista nel comportamento scorretto". "E’ - inoltre - facoltà dell’amministrazione comunale rifiutare la nuova domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione".
In parole povere, nel Comune ferrarese chi si comporta male sui pulmini che portano gli studenti da casa a scuola e viceversa rischia di non poterci più salire. "Sarà cura del dirigente del settore adottare una modalità di informazione alle famiglie coinvolte – è scritto nel regolamento – che consenta la prova che le segnalazioni siano ricevute dagli utenti interessati. In caso di sospensione temporanea o estromissione permanente dal servizio, la famiglia non avrà diritto alla restituzione della tariffa pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, del costo sostenuto".
