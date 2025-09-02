Calcio giovanile, è tutto pronto per la XIV edizione del Memorial “Nardino Previdi”
E’ tutto pronto per la XIV edizione del Memorial dedicato al dirigente sportivo Nardino Previdi. Bologna F.C. 1909, Modena F.C. 1912, A.C. Reggiana, A.S. Roma, U.S. Sassuolo Calcio, Hellas Verona, Hajduk Spalato, Carpi F.C., Helsingor F.C., Forlì F.C., P.C.S. Sanmichelese e Azul Claro Namazu sono le dodici formazioni che si contenderanno il titolo. La manifestazione inizierà con due anticipi in programma mercoledì 3 settembre presso gli impianti sportivo di San Michele (Sassuolo), stadio "G. Zanti", alle ore 20:30. Alle 20 si svolgerà la cerimonia inaugurale, si giocherà U.S. Sassuolo - Bologna F.C. e al campo "Manfredini" di Modena, sempre alle 20:30, Hellas Verona-Modena.
Giovedì 4 settembre si svolgerà il primo turno eliminatorio: allo stadio "G. Zanti" si disputeranno due gare, Bologna-Helsingor F.C. ore 19:30 e PCS Sanmichelese-Modena F.C. alle 21:00. I restanti match si giocheranno alle ore 20:30: allo stadio di Fiorano Modenese “G. Ferrari” Hajduk Spalato-Hellas Verona, allo stadio "B. Socche di Roteglia di Castellarano Folì F.C.-U.S. Sassuolo, allo stadio "D. Ferrari" di Maranello A.S. Roma- Azul Claro Namazu e al campo "Manfredini" di Saliceta (MO) Carpi F.C.-A.C. Reggiana.
Venerdì 5 settembre si disputerà la seconda giornata: alle 19:30 e alle 21 sul campo di Fiorano Modenese Forlì F.C.- Helsingor F.C. e Azul Claro Namazu-Carpi F.C, a Roteglia alle 20:30 A.C. Reggiana-A.S. Roma e alle 21 allo stadio "G. Zanti" P.C.S. Sanmichelese-Hajduk Spalato. Sabato sarà la giornata dei verdetti. Al mattino sugli impianti sportivi di Sassuolo ("A. Spazzoli" - Mapei Football Center), Castellarano ("Ferrarini"), San Michele ("G. Zanti"), Saliceta San Giuliano (“Manfredini”), Fiorano Modenese ("G. Ferrari") e Roteglia (“B. Socche”), si decideranno le quattro semifinaliste del torneo. U.S. Sassuolo-Helsingor F.C., Folì F.C.-Bologna F.C., Hellas Verona-P.C.S. Sanmichelese, Modena F.C. Hajduk Spalato, A.S. Roma-Carpi F.C., A.C. Reggiana-Azul Claro Namazu, si giocheranno in contemporanea alle ore 10:30. Dalle 17:00 in contemporanea sui campi di Castellarano e San Michele, si disputeranno le semifinali.
Domenica 7 settembre, alle 11:00, allo stadio "Ferrarini" di Castellarano ci sarà la finalissima del torneo che decreterà la squadra vincitrice dell'edizione 2025.
