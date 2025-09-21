Calcio, Seconda e Terza Categoria: vittorie per Possidiese, Athletic Valli, Union Sg Sozzigalli e Vallalta, Concordia e Solarese ko

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria):

Seconda Categoria

Nella seconda giornata del Girone E di Seconda Categoria, bene la Possidiese, che, dopo aver pareggiato all'esordio contro la Cabassi Union Carpi, trova la vittoria nel match casalingo contro il Limidi: la gara si sblocca al 70’, quando Tulipano raccoglie in area il gran assist di Reggiani e firma il gol decisivo per l’1-0 finale. Finisce a reti inviolate il match tra Novese e Villa d'Oro, mentre il Concordia, dopo il debutto vincente contro il Rapid Viadana, si arrende 2-1 alla Carpine: alla formazione della Bassa non basta portarsi in vantaggio con Grimaldi nel primo tempo, nella ripresa la Carpine ribalta il risultato con la doppietta dal dischetto di Barolo. Nel Girone H, invece, largo successo per l'Athletic Valli, che passa 6-2 contro il Galliera e sale a 4 punti in classifica dopo due giornate: mattatore del match è Nartey, con tre reti segnate, a bersaglio anche Peccini, Cafiero e Abid, mentre per il Galliera segnano Moustaghfir e Chendi. La Solarese, invece, rimane ferma a quota 3 punti in graduatoria a causa del ko interno arrivato contro la Libertasargile Vigorpieve, che si impone 0-1.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 2: Rapid Viadana - Virtus Cibeno 0-0, Carpine - Concordia 2-1, Novese - Villa d'Oro 0-0, Polisportiva Saliceta - Reggiolo 3-3, Virtus Bagnolo - Cabassi Union Carpi 2-1, Virtus Mandrio - San Paolo 3-1, Virtus Possidiese - Centro Polivalente Limidi 1-0.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 6, Reggiolo 4, Virtus Mandrio 4, Novese 4, Virtus Possidiese 4, Concordia 3, Virtus Bagnolo 3, Polisportiva Saliceta 2, Villa d'Oro 2, Cabassi Union Carpi 1, Centro Polivalente Limidi 1, Rapid Viadana 1, Virtus Cibeno 1, San Paolo 0.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 2: Athletic Valli - Galliera 2009 6-2, Bondeno - Alberonese 4-1, Libertas Ghepard - Real Bologna 4-1, Lovers 1997 - XII Morelli 4-2, Persicetana - Rayo Granarolo 1-1, Polisportiva Solarese - Libertasargile Vigorpieve 0-1, Sporting Terre del Reno - Sermide 2-2.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Bondeno 6, Athletic Valli 4, Persicetana 4, Libertas Ghepard 4, Lovers 1997 4, Polisportiva Solarese 3, XII Morelli 3, Libertasargile Vigorpieve 3, Sermide 2, Rayo Granarolo 2, Sporting Terre del Reno 1, Real Bologna 1, Alberonese 0, Galliera 0.

Tabellino Athletic Valli - Galliera 2009 6 - 2

Reti : 7° I T Moustagher (G), 22° I T Nartey (A), 45° I T Nartey(A), 5° II T Chendi (G), 13 II T Nartey (A), 16° II T Peccini (A), 18° II T Cafiero (A), 40° II T Abid (A).

Athletic Valli: Bocchi, Calzolari, Kasapi ( dal 11° II T Ghisellini), Kumih ( dal 18° II T Rossi), Mari, Marangoni, Peccini, Cafiero, Mansour ( dal 8° II T Abid ), Nartey ( dal 25° II T Piva), Moretti ( dal 13° II T Sala). A disp: Martinelli, Fontana, Barbieri, Merighi. All. Rampani

Galliera 2009: Yaakoub, Metaj ( dal 25° II T Frignani), Moustagher ( dal 25° Vergara), Calandrino, Baglio A., Konica, Borriello ( dal 15° II T Pezzuto), Vergara (dal 25° II T D'Onofrio), Che di, Fariselli, Baglio L. ( dal 13° II T Parrinello). A disp: Montori, Mandini, Konica X., Zandi. All. Calandrino.

Amm. Kumih (A), Mansour (A), Abid (A), Fariselli (G).

Esp. Calandrino A. ( G)

Arbitro: Signorini C. Sez. Bologna.

Terza Categoria

Nella seconda giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, resta a punteggio pieno l'Union Sg Sozzigalli, che supera 1-0 il 4 Ville davanti al proprio pubblico e sale a 6 punti in classifica: decisiva una rete di Bouchakour. Il Baracca Beach, che aveva battuto 2-4 il Manzolino all'esordio in campionato, viene, invece, fermato sul pari (1-1) dalla Sanfa: in rete El Maidi per la formazione bomportese e Zounina nel finale per quella modenese. Nel Girone B (Reggio Emilia) di Terza Categoria, invece, il Vallalta sale a 4 punti in classifica battendo 2-0 il Montecchio U21: a bersaglio Vandelli su calcio di rigore e Palmieri. La Roveretana, infine, cade 1-2 nel match casalingo contro il Cadelbosco: non basta un gol di Righi, per la formazione reggiana a segno in rimonta Baldini e Iemmi.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 2: Pol. Forese Nord - Manzolino 4-2, Baracca Beach - Sanfa 1-1, Borghetto Santanna - Real Montale 1-1, Castelfranco Calcio - Pol. Cognentese 1-2, Fides Panzano - Ganaceto 1-5, Pol. San Damaso U21 - Gaggio 3-2, Terre di Castelnuovo - Pol. Union 81 3-1, Union Sg Sozzigalli - 4 Ville 1-0.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Ganaceto 6, Po. Cognentese 6, Union Sg Sozzigalli 6, Real Montale 4, Baracca Beach 4, Sanfa 4, Terre di Castelnuovo 3, Castelfranco Calcio 3, Pol. Forese Nord 3, Pol. San Damaso U21 3, Pol. Union 81 3, Borghetto Santanna 1, Gaggio 0, 4 Ville 0, Manzolino 0, Fides Panzano 0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 2: Polisportiva Aics Guastalla - Fogliano 2-0, Invicta Gavasseto - Fosdondo 0-2, Polisportiva Roveretana - Cadelbosco 1-2, Santos 1948 - Gualtierese 6-3, Vallalta - Montecchio U21 2-0, Il Quadrifoglio - Cortilese 0-0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Polisportiva Aics Guastalla 6, Fosdondo 4, Vallalta 4, Cortilese 4, Cadelbosco 3, Salvaterra 3, Santos 1948 3, Gualtierese 3, Polisportiva Roveretana 1, Il Quadrifoglio 1, Fogliano 1, Invicta Gavasseto 0. Montecchio U21 0.

