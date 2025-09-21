Calcio, Promozione e Prima Categoria: vincono Medolla San Felice, Mirandolese e Rivara, ko Solierese, Cavezzo, Junior Finale e Vis San Prospero

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito, tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nell'anticipo del sabato della quarta giornata del Girone B di Promozione, la Virtus Camposanto ha trovato la prima vittoria del proprio campionato, battendo 1-2, in rimonta, il Casalgrande e salendo così a quota 4 punti in classifica. La formazione reggiana è passata in vantaggio in avvio di gara con una rete di Malavasi, ma la Virtus Camposanto è riuscita a ribaltare il risultato tra fine primo tempo e avvio di ripresa con i gol di Tammaro su rigore e Acanfora. Nelle gare della domenica, reti inviolate tra La Pieve Nonantola e Sammartinese: la formazione granata porta così a casa il primo punto stagionale. Il Medolla San Felice torna alla vittoria, rifilando un poker casalingo al Baiso Secchia (4-1) grazie a quattro reti di uno scatenato Adusa; di Barozzi l'unico gol messo a segno dalla formazione reggiana. La formazione della Bassa modenese sale così al proprio posto solitario in classifica, a quota 10 punti dopo quattro giornate di campionato. Resta, invece, ferma a quota 2 punti la Solierese, che rimedia il secondo ko stagionale, venendo sconfitta in casa dalla Sanmichelese (0-1), ancora a punteggio pieno, ma avendo già osservato il proprio turno di riposo: a decidere il match è uno sfortunato autogol di Mecorrapaj al 55'.

Promozione, Girone B, risultati giornata 4: Casalgrande - Virtus Camposanto 1-2, Castelnuovo - Riese 2-1, La Pieve Nonantola - Sammartinese 0-0, Maranello - Montombraro 0-2, Medolla San Felice - Baiso Secchia 4-1, Solierese - Sanmichelese 0-1, Sporting Scandiano - Castellarano 0-0, United Carpi - Masone 1-0.

Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 10, Sanmichelese 9, Masone 9, United Carpi 9, Castellarano 8, Sporting Scandiano 8, Montombraro 5, Maranello 5, Castelnuovo 5, Virtus Camposanto 4, Polisportiva Virtus Correggio 4, Riese 4, Solierese 2, Sammartinese 2, La Pieve Nonantola 1, Baiso Secchia 1, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella seconda giornata del Girone D di Prima Categoria, la Mirandolese rimane a punteggio pieno dopo la vittoria all'esordio battendo in casa anche il Lama 80 (3-1): a bersaglio Pozzetti, Stabile ed El Madi, mentre per gli ospiti va a segno Pasquesi. Prima vittoria in Prima Categoria per il Rivara, che, dopo aver debuttato in categoria con un pareggio nel derby della Bassa contro lo Junior Finale della prima giornata, trova il successo esterno sul campo del Polinago (0-1): decide il match un gol di Facchini nella ripresa. Il Ravarino pareggia 1-1 contro il Colombaro: al gol di Rispoli per la formazione formiginese risponde Gozzi per i biancoazzurri. Finiscono, invece, ko Cavezzo, Junior Finale, Pol. Nonantola e Vis San Prospero. Il Cavezzo cade 2-1 sul campo del Valsa Savignano: non basta un gol di Ronchetti, per i padroni di casa a segno Calandrella e Pacilli. Lo Junior Finale si arrende 0-2 all'Atletico Spm davanti al proprio pubblico, in una gara segnata dall'infortunio del portiere Alberghini, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza in seguito ad una brutta botta subita nel corso della gara, e dalla dubbia espulsione di Carpeggiani. In gol per l'Atletico Spm Malagoli e Bonesi. La Pol. Nonantola viene sconfitta 2-1 dalla Pgs Smile: in gol per la formazione formiginese Argelli, su conclusione deviata da un giocatore della Pol. Nonantola, e Thompson. Nel mezzo il momentaneo pari di Okwesa su suggerimento di Romagnoli. La formazione nonantolana è ancora ferma a quota 0 punti in classifica, così come la Vis San Prospero, battuta 2-3 dal Fiorano: Ceci risponde a Nicioli per la formazione sanprosperese, ma poi Calo riporta avanti il Fiorano. Bojardi ristabilisce la momentanea parità, ma nel finale Cavoli regala i tre punti agli ospiti.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 2: Solignano - Spilamberto 0-2, Polinago - Rivara 0-1, Valsa Savignano - Cavezzo 2-1, Junior Finale - Atletico Spm 0-2, Mirandolese - Lama 80 3-1, Pgs Smile - Pol. Nonantola 2-1, Ravarino - Colombaro 1-1, Vis San Prospero - Fiorano 2-3.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Valsa Savignano 6, Atletico Spm 6, Mirandolese 6, Fiorano 4, Rivara 4, Polinago 3, Lama 80 3, Pgs Smile 3, Spilamberto 3, Ravarino 2, Cavezzo 1, Colombaro 1, Solignano 1, Junior Finale 1, Vis San Prospero 0, Pol. Nonantola 0.

