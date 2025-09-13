Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
13 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Covid avanza e già arriva l’influenza, Pregliasco: “Spuntano i primi casi isolati”

Covid avanza e già arriva l’influenza, Pregliasco: “Spuntano i primi casi isolati”

|13 Settembre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Covid avanza in Italia, complice la variante Stratus (XFG) di Sars-CoV-2 che, come forma ricombinante di altre due versioni del coronavirus pandemico, riesce a sorprendere le difese naturali dell'organismo mostrandosi immunoevasiva e contagiosa. E mentre l'ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute registra a livello nazionale più di 2.800 positivi a Covid-19 nell'ultima settimana, contro gli oltre 2mila della precedente, già spunta la nuova influenza 2025-2026. Lo annuncia all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. "In Lombardia, per esempio - riferisce il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano - il 19% dei campioni arrivati alla rete di sorveglianza sono rappresentati da Covid, poi abbiamo un 6% di coronavirus non Sars-CoV-2 è c'è già qualche caso isolato di influenza. Pochissimi casi sporadici - precisa l'esperto - che nemmeno fanno più notizia, tanto si è affinato il nostro sistema di sorveglianza virologica".  Che stagione ci aspetta? "I dati che arrivano dall'Australia - ricorda Pregliasco - non sono confortanti. Le ultime tre stagioni loro, quindi le nostre ultime due e la terza che comincerà a breve, sono state pesanti. L'ultima stagione australiana è stata sostenuta da virus A/H3N2 e B/Victoria, che fanno pensare" anche per l'Italia e in generale per il nostro emisfero "a una prossima stagione influenzale bella pesante". Se quella passata "si è chiusa con oltre 16 milioni di casi, quest'anno saremo lì - prevede il virologo - Ci attendiamo valori paragonabili, con un coinvolgimento dal 15% al 25% della popolazione, quindi fino a 1 italiano su 4 colpito da sindromi simil-influenzali. Oggi sappiamo che nel periodo invernale circola un 'mescolone' di virus respiratori - sottolinea il medico - con anche una rilevanza del virus respiratorio sinciziale Rsv e del Covid, quest'ultimo non sempre sincronizzato alle altre forme. Speriamo dunque che questa attuale risalita del Covid non sia troppo prolungata, come invece è successo lo scorso anno. Poi tutto dipenderà come sempre anche dal meteo, da quanto e per quanto a lungo il freddo sarà intenso", puntualizza Pregliasco. "L'Istituto superiore di sanità - evidenzia - ha appena pubblicato i dati sui casi gravi dell'ultima stagione influenzale, quando in Italia si sono registrati 601 ricoverati in terapia intensiva e 134 decessi. Dati che rappresentano tuttavia solo punta dell'iceberg del reale impatto dell'influenza e delle sue complicanze, perché non sempre l'infezione viene riscontrata e quindi riconosciuta come elemento determinante o meno del ricovero ospedaliero". Da qui l'importanza della vaccinazione, ribadisce lo specialista considerando che "lo scorso anno abbiamo avuto una copertura del 52,5% degli over 65, con una tendenza alla riduzione". Soprattuto, osserva il virologo, sarà cruciale "la pianificazione della campagna vaccinale, con un coinvolgimento dei fragili da parte dei medici specialisti che possono facilitare la vaccinazione dei loro pazienti. Serve un lavoro di squadra, in modo che ci sia una spinta dolce e gentile alla vaccinazione, con un'offerta vaccinale a misura di paziente, con luoghi vicini e orari comodi per tutti", suggerisce Pregliasco. "Da notare che la circolare ministeriale c'è per l'influenza, ma ad oggi non è uscita quella per Covid", rimarca l'esperto. "L'occasione di combinare le vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid non va persa", ammonisce: "E' un elemento fondamentale". [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Dare del "compagno" al vescovo è reato. Risarcito Monsignor Castellucci
Il caso
Dare del "compagno" al vescovo è reato. Risarcito Monsignor Castellucci
I Vescovo di Modena-Nonantola e vice della Cei era in causa con un giornale nazionale per un articolo del 2023
Rapina con coltello per tre volte lo stesso supermercato e la stessa cassiera a Bomporto
Cronaca nera
Rapina con coltello per tre volte lo stesso supermercato e la stessa cassiera a Bomporto
Arrestato uomo italiano 41enne che deve rispondere per i reati di rapina e concorso in rapina aggravate dall’uso di armi
L'offerta didattica si arricchisce: nuovi laboratori hi tech per Its Biomedicale Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Economia locale
L'offerta didattica si arricchisce: nuovi laboratori hi tech per Its Biomedicale Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Sabato mattina i nuovi laboratori sono stati presentati alla cittadinanza nel corso di un convegno
Nuova area sgambamento cani a Modena nei Giardini Ducali
Amici animali
Nuova area sgambamento cani a Modena nei Giardini Ducali
La zona, di circa 1.553 metri quadrati, si trova sul lato ovest del parco, in prossimità delle strutture utilizzate dall’Accademia Militare
Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
Sport
Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
polizia
Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
Ghelfi Riad: “Servono soluzioni strutturali, non pezze temporanee. Con il federalismo fiscale i territori potrebbero garantire sedi adeguate e alloggi dignitosi per le forze dell’ordine”
Prosegue fino a domani sera la dodicesima edizione del Festival della Fiaba dedicato quest'anno all'"Incanto d'amore"
Il caso
Prosegue fino a domani sera la dodicesima edizione del Festival della Fiaba dedicato quest'anno all'"Incanto d'amore"
Dopo le fiabe del pomeriggio si parlerà dell''Incanto della Co-creazione: quando l'amore si costruisce insieme", nella conferenza a cura di Massimo Leoncini
Nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre a Carpi
Salute
Nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre a Carpi
Il caldo non passa e le zanzare non mollano, con tutti i pericoli che ne conseguono
A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra "Bartolomeo Cavallari"
Sport
A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra "Bartolomeo Cavallari"
L’evento è stato arricchito dall’esibizione delle giovani atlete dell’Artistic Skating La Torre, che hanno ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente.
Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro
Il bando
Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro
Le linee guida sono state riviste per rendere più appetibile la concessione e favorire la valorizzazione di uno spazio che fa parte del patrimonio storico cittadino.
I"Giochi in comune" a San Felice se li aggiudicano ragazzi e ragazze de “Il pollaio cincillà”
Il caso
I"Giochi in comune" a San Felice se li aggiudicano ragazzi e ragazze de “Il pollaio cincillà”
Il premio per la miglior tifoseria ai genitori del gruppo Crescere Insieme. 
Un altro componente della banda dello spray progettava l'evasione, scoperte chat con Cavallari
Cronaca
Un altro componente della banda dello spray progettava l'evasione, scoperte chat con Cavallari
Si tratta del 27enne Moez Akari, originario della Bassa modenese
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Verissimo, Anna Tatangelo: "Aspetto una femminuccia". Le parole sul compagno Giacomo
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac a Feltrinelli chi c'era per lo scrittore
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Latina, bomba esplosa nella notte in viale Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso
MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade Marquez, lontano Bagnaia
MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade Marquez, lontano Bagnaia
Al via la missione della 'Global Sumud Flotilla', salpate da Augusta le 18 barche italiane dirette a Gaza
Al via la missione della 'Global Sumud Flotilla', salpate da Augusta le 18 barche italiane dirette a Gaza
Caso Lively-Baldoni, Taylor Swift deporrà nel processo solo se 'costretta' dal giudice
Caso Lively-Baldoni, Taylor Swift deporrà nel processo solo se 'costretta' dal giudice
Omicidio Kirk, Pd: "Meloni straparla e incendia il clima", Avs: "Abbassiamo tutti i toni"
Omicidio Kirk, Pd: "Meloni straparla e incendia il clima", Avs: "Abbassiamo tutti i toni"
Abodi: "Olimpiadi? Lavoriamo anche per ciò che resterà. San Siro è storia, non prospettiva"
Abodi: "Olimpiadi? Lavoriamo anche per ciò che resterà. San Siro è storia, non prospettiva"
Alcaraz, ritorno in campo con... i nuovi capelli biondi
Alcaraz, ritorno in campo con... i nuovi capelli biondi
Acea Ato 2 lavori Pnrr Ottavia-Trionfale, riapre tratto di via Trionfale a Roma. Lavori terminati in anticipo
Acea Ato 2 lavori Pnrr Ottavia-Trionfale, riapre tratto di via Trionfale a Roma. Lavori terminati in anticipo
Cirino Pomicino e la richiesta d'aiuto per curarsi, cos'è l'antibiotico che gli serve. Bassetti: "Polemica capziosa"
Cirino Pomicino e la richiesta d'aiuto per curarsi, cos'è l'antibiotico che gli serve. Bassetti: "Polemica capziosa"
Tajani-Conte, botta e risposta. Il ministro: "M5S non può continuare a fomentare odio"
Tajani-Conte, botta e risposta. Il ministro: "M5S non può continuare a fomentare odio"
Belgio, il direttore è israeliano e il festival cancella il concerto dell'orchestra
Belgio, il direttore è israeliano e il festival cancella il concerto dell'orchestra
Porti, nuovi record Civitavecchia: prospettiva oltre 3,5 mln passeggeri in 2025
Porti, nuovi record Civitavecchia: prospettiva oltre 3,5 mln passeggeri in 2025
Russia, Trump alla Nato: "Nuove sanzioni solo se smetterete di comprare petrolio da Mosca"
Russia, Trump alla Nato: "Nuove sanzioni solo se smetterete di comprare petrolio da Mosca"
Morta Julia Marie Gaiser, la pattinatrice 23enne travolta e uccisa a Salisburgo
Morta Julia Marie Gaiser, la pattinatrice 23enne travolta e uccisa a Salisburgo
Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d'amore: la serata romantica sui tetti di Roma
Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d'amore: la serata romantica sui tetti di Roma

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Ia, Perrone (Ey): "No perdita posti lavoro, ma sempre più collaborazione uomo-macchina"
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Nocita (Gruppo Fs) a Digithon: "nostra Innovation Factory per trasformare idee in progetti concreti"
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Premi 'Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025', i vincitori
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Digitale, Ruta (Politecnico Bari): "Puglia territorio fertilissimo, idee concrete e investitori"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Modenese (Intesa Sanpaolo): "Startup centrali, al servizio di ecosistemi per crescita territorio"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Puglia, Aprile (Confind. Bari-Bat) a Digithon: "Serve agenzia per attrarre investimenti su manifatturiero"
    Engineering, Ia e digitale alleati per rafforzare le democrazie
    Engineering, Ia e digitale alleati per rafforzare le democrazie
    Ia, Boccia a Digithon: "Sfida nuovo umanesimo rimettere persona al centro, no a logica profitto"
    Ia, Boccia a Digithon: "Sfida nuovo umanesimo rimettere persona al centro, no a logica profitto"
    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Sport
    Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
    Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione

    Curiosità

    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia

    chiudi