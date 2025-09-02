Crack, anche a Modena si distribuiscono pipe gratuite

MODENA - Non solo a Bologna, dove ha fatto discutere la decisione assunta dal Comune. Nemmeno solo a Reggio Emilia, dove questa pratica è una realtà consolidata da oltre quattro anni, inserita nelle strategie di riduzione del danno adottate dal territorio. Anche a Modena e a Parma, infatti, si distribuiscono gratuitamente pipe per fumare il crack, con l'obiettivo di ridurre i danni e contrastare e prevenire malattie infettive nei consumatori.

Ad occuparsene, però, a differenza che a Bologna, è l'Ausl, l'azienda sanitaria modenese. "La riduzione del danno è uno dei quattro pilastri che dal 1994 determinano le politiche europee e mondiali sulle droghe - spiega l'Ausl in una nota - Dal 2017 la riduzione del danno è prevista dai Lea - livelli essenziali di assistenza - garantiti dal servizio sanitario nazionale. Gli interventi di riduzione del danno sono parte della programmazione regionale, attuata dalle aziende sanitarie. Tutte le azioni in essere sui territori sono monitorate e frutto del lavoro del coordinamento regionale delle unità di strada che da anni garantisce i requisiti di qualità per erogare tali prestazioni".

