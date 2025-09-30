Dà in escandescenze e minaccia il personale sanitario, 43enne arrestata all’ospedale di Baggiovara
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 43 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di danneggiamento aggravato presso una struttura sanitaria pubblica. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 settembre, intorno alle ore 13.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un centro di accoglienza diurna per persone affette da dipendenze, a seguito di segnalazione all’112NUE relativa alla presenza di una donna, in evidente alterazione psicofisica, che stava dando in escandescenza.
Arrivati sul posto, la 43enne - nonostante i tentativi di calmarla da parte degli agenti - ha continuato nel suo atteggiamento violento. Trasferita subito dopo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, ha iniziato a inveire e a minacciare i sanitari del “Triage”, per poi lanciare a terra una confezione di mascherine, colpire con un pugno il vetro divisorio, staccandolo dalla sua sede e facendolo cadere a terra. L’indagata è risulta già destinataria della misura cautelare del divieto di dimora a Modena.
- Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
- Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
- Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
- Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
- A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
- Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
- Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa