Danneggia il Pronto Soccorso del Policlinico, arrestato
Nella notte di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne originario del Marocco, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
Lo straniero, trasportato in evidente stato di agitazione psicofisica da personale del 118 presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, aveva da subito manifestato un atteggiamento insofferente nei confronti dei sanitari che lo stavano visitando, minacciandoli senza una precisa ragione e rendendo necessario l’intervento dapprima delle guardie particolari giurate e successivamente di un equipaggio dei Carabinieri.
L’uomo, in preda ad uno scatto d’ira, danneggiava con un pugno il lampeggiante collocato in prossimità della sbarra di ingresso dell’area parcheggio del Pronto Soccorso.
Analoga condotta violenta veniva posta in essere nei confronti dei militari, che riuscivano comunque a contenerlo e a bloccarlo.
Nei confronti dell’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.
- Danneggia il Pronto Soccorso del Policlinico, arrestato
- "Paideia", insegnare, apprendere, addomesticare: è il tema di Festivalfilosofia 2025. Dal 19 al 21 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
- Passo della Morte, escursionista cade nel vuoto: soccorsa con una complessa operazione. E' grave in ospedale
- Addio al Maestro Aldo Leonardi: il pittore che cavalca la luce e rincorre il vento
- Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
- Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
- Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.