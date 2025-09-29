Disabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per “Welfare, che impresa!”

La Frolleria Anffas di Mirandola è orgogliosa di annunciare di essere tra i quattro vincitori assoluti selezionati dalla giuria del Premio "Welfare che Impresa!" il programma di capacity building per progetti ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale promosso da Fondazione Italiana Accenture ETS insieme a Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam ETS e Fondazione Conad ETS che intende premiare e supportare i migliori progetti di imprenditorialità sociale promossi da Enti che, attraverso la loro attività, sono in grado di generare un impatto positivo, con il contributo scientifico di AICCON, Triadi, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Techsoup. Gli incubatori che forniranno la mentorship sono SocialFare, Campania NewSteel, a|cube, G- Factor e Impact Hub.

Si tratta di un risultato eccezionale che vede il progetto de la Frolleria premiata tra le oltre 170 candidature arrivate da tutta Italia. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l'eccellenza del modello d'impresa della Frolleria nel generare un impatto sociale misurabile e sostenibile, che si vuole sviluppare attraverso un franchising anche in altre realtà della rete Anffas a livello nazionale. "Welfare che Impresa!" è l'iniziativa di riferimento a livello nazionale per identificare, sostenere e valorizzare le migliori partnership collaborative tra imprese e organizzazioni non profit, che realizzano progetti di imprenditorialità sociale capaci di creare valore sociale, ambientale ed economico per le comunità e i territori. Il riconoscimento della Frolleria è stato specificamente attribuito da Intesa Sanpaolo e rappresenta un'importante conferma di come l'impegno verso l'inclusione sociale e la produzione artigianale di pasticceria di alta qualità possano integrarsi perfettamente, dimostrando che un'impresa può essere una forza motrice per il cambiamento positivo e la sostenibilità, coniugandosi con l’obiettivo di rendere esigibili i diritti alla formazione, al lavoro e all’imprenditorialità per le persone con disabilità.

"Siamo profondamente onorati di ricevere questo premio, un traguardo che riconosce il valore del lavoro dei nostri ragazzi," ha dichiarato Marzia Manderioli, Presidente della Frolleria. "Essere tra i quattro vincitori di un concorso così importante, ci spinge a continuare a investire nella nostra missione: dimostrare che fare impresa può e deve creare un impatto sociale reale sulle persone, sulle famiglie e sulla comunità. Un ringraziamento speciale a Intesa Sanpaolo per aver creduto in noi. Desidero ringraziare anche tutti coloro che ogni giorno lavorano e supportano il progetto, in primis i ragazzi, i volontari, i collaboratori e tra questi in particolare le coordinatrici Lisa Luppi e Francesca Cipriano".