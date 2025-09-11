Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
11 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina

Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina

|11 Settembre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - L'Ia sentinella della salute del cuore, l'Ia che prevede il diabete, l'Ia che ascolta e capisce i rumori del respiro patologico. L'intelligenza artificiale è un 'catalizzatore tecnologico' che sta accelerando la trasformazione della pratica medica e ridisegnando la sanità del futuro. Una 'reazione' da controllare, per governare il cambiamento senza esserne travolti. Hanno passato in rassegna le promesse e le sfide del 'dottor Ia' gli esperti internazionali riuniti a Roma per il congresso 'Artificial intelligence in medicine', organizzato da Fondazione Menarini in collaborazione con Gemelli Isola - ospedale Isola Tiberina, University of Central Florida College of Medicine, Sovaris Ai e The Foundation for Gender-specific Medicine.  "Ad oggi - spiegano gli esperti - i sistemi di Ia sono già in grado di analizzare nel dettaglio enormi quantità di immagini mediche: dall'elettrocardiogramma alle radiografie, dalle tomografie computerizzate alle risonanze magnetiche. Il tutto con una precisione paragonabile o superiore a quella dell'interpretazione umana, identificando sottili anomalie che potrebbero sfuggire anche all'occhio del clinico più esperto, supportando il medico in diagnosi più rapide e precise. Inoltre l'intelligenza artificiale fornisce le basi per una medicina personalizzata, sfruttando algoritmi avanzati capaci di elaborare e integrare profilo genetico, biomarcatori, interazione con l'ambiente e storia clinica del singolo paziente per identificare trattamenti su misura, massimizzando l'efficacia terapeutica e minimizzando gli effetti collaterali". "L'intelligenza artificiale - dichiara Stefano Del Prato, presidente di Fondazione Menarini - non riguarda una sola specialità, ma abbraccia tutte le branche della medicina, dalla cardiologia alla diabetologia, fino alla pneumologia. E si sta spingendo ancora più avanti, verso nuove frontiere: lo sviluppo dei gemelli digitali (digital twins), lo sviluppo di reti ad alta capacità, potranno offrire l'integrazione delle varie specialità in una visione di precisione ma olistica, oltre che permettere simulazioni di interventi complessi, di sistemi predittivi per la gestione di epidemie e pandemie e lo sviluppo di robot chirurgici autonomi". L'analisi dei medici a congresso comincia dalla cardiologia, dall'Ia al servizio della lotta contro le malattie cardiovascolari. "L'intelligenza artificiale, con le sue enormi potenzialità, si sta dimostrando un importante alleato degli specialisti - afferma Filippo Crea, membro del Comitato scientifico di Fondazione Menarini, professore di Cardiologia e direttore del Centro di eccellenza di Scienze cardiovascolari dell'ospedale Gemelli-Isola di Roma - Aiuterà a diagnosticare sempre prima le malattie cardiache, a prescrivere terapie migliori, a monitorare i pazienti a più alto rischio, riducendo costi e risorse e migliorando la tempestività delle cure, con un impatto diretto sulla sopravvivenza".  "Ad esempio l'elettrocardiogramma, che un tempo serviva solo per leggere l'attività elettrica del cuore - illustra l'esperto - grazie all'Ia vive una seconda giovinezza e può rivelare dati sulla funzione cardiaca, su come il cuore si contrae. Informazioni che prima richiedevano un ecocardiogramma. Potenziando l'Ecg con l'intelligenza artificiale è stato infatti possibile raggiungere una sensibilità del 95,6% nel rilevare disfunzioni ventricolari. Un modello Ia applicato ai risultati dell'Ecg ha mostrato la capacità di predire, con un'accuratezza fino a 24 volte migliore, il rischio di sviluppare scompenso cardiaco rispetto agli algoritmi tradizionali". "L'Ia - aggiunge Crea - è utile anche nella stratificazione prognostica, per capire quali pazienti hanno maggiore probabilità di complicanze future. Permette infatti di integrare tutti i fattori di rischio per determinare la probabilità di infarto o ictus, considerando sia quelli tradizionali, come ad esempio colesterolo Ldl, ipertensione, fumo, diabete, sia i nuovi fattori di rischio su cui la ricerca si sta concentrando, quali nuovi lipidi dannosi, inquinamento, infezioni croniche, stress e isolamento sociale, per creare un quadro di rischio specifico e personale dell'individuo". Ia rivoluzionaria in diabetologia. "Negli Stati Uniti - riferisce Alfonso Galderisi, professore associato di Pediatria all'università di Yale - si sta sperimentando una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che riesce a evidenziare cambiamenti precoci della secrezione insulinica già 10 anni prima che il diabete di tipo 1 si manifesti, e di identificare sulla base della variazione annuale di questi indici chi progredisce verso la malattia in un periodo relativamente breve, di 24 mesi circa. Questo approccio ha delle implicazioni pratiche molto importanti: ad oggi non esiste un trattamento 'cronico' per prevenire il diabete tipo 1; c'è un farmaco, approvato in Usa e in fase di valutazione in Europa, capace di 'ritardare' l'esordio di malattia, ma non siamo capaci di identificare chi avrà bisogno di trattamenti aggiuntivi o meno. In termini pratici, la prevenzione di una malattia autoimmune come il diabete 1 richiede un trattamento cronico con uno o più farmaci. Tuttavia oggi non abbiamo un modello per questo tipo di terapia. La scoperta di indici capaci di monitorare la progressione di malattia e la risposta ai trattamenti ci permette di rendere reale questo nuovo modello di 'prevenzione' del diabete tipo 1". "Allo stesso tempo - prosegue Boris Kovatchev, direttore del Center for Diabetes Technology dell'università della Virginia - l'intelligenza artificiale ha permesso lo sviluppo di sistemi potenziati di rilascio automatico di insulina, anche chiamati 'pancreas artificiali', offrendo un approccio rivoluzionario alla gestione del diabete. Si tratta di un vero e proprio gemello digitale del sistema metabolico del paziente, che in un ambiente di simulazione sicuro può valutare come il corpo reagisce a cambiamenti nei livelli di insulina, così da poter regolare più correttamente la quantità di insulina necessaria per tenere sotto controllo la glicemia. I primi risultati mostrano come, a 6 mesi, i pazienti con un proprio pancreas artificiale siano riusciti a mantenere più a lungo livelli sicuri di glucosio nel sangue (dal 67,3% del tempo al 76,3%) e a ridurre l'emoglobina A1c (livello medio di zuccheri nel sangue) da 6,8% a 6,6%".  Sempre sul fronte diabete, l'intelligenza artificiale sta permettendo lo sviluppo di nuove tecnologie per migliorare la diagnosi precoce e la gestione della retinopatia diabetica, una delle principali cause di cecità tra gli adulti, che spesso progredisce silenziosa finché il danno è ormai irreversibile. "I sistemi di Ia - commenta Del Prato che presiede anche il Forum europeo sul diabete - sono ora in grado di analizzare le immagini della retina per individuare i sottili segni della malattia molto prima e con maggiore precisione rispetto ai metodi manuali tradizionali, consentendo uno screening rapido e non invasivo, ma permettendo anche di individuare quali pazienti hanno bisogno di ulteriori valutazioni da parte degli specialisti e quali no. Automatizzando il processo di screening, questi sistemi aiutano a ridurre le liste di attesa, abbattendo i tempi per la diagnosi e velocizzando l'inizio dei trattamenti. L'identificazione precoce della retinopatia diabetica consente di intervenire tempestivamente con terapie laser o con le iniezioni di anti-Vegf, che possono preservare la vista e migliorare i risultati a lungo termine". Ia protagonista anche in pneumologia, settore in cui si sta sempre più affermando come "strumento fondamentale - descrivono gli esperti - sia per la diagnosi precoce che per il trattamento delle malattie respiratorie: da quelle che si sviluppano già in età pediatrica, come la fibrosi cistica, la malattia polmonare cronica del prematuro e l'asma, alle patologie croniche dell'adulto quali la Bpco, le interstiziopatie polmonari e il tumore polmonare".  "Gli sviluppi dall'Ia in pneumologia si sono inizialmente concentrati sull'affinamento della diagnostica per immagini e sulla funzionalità respiratoria - ripercorre Leonardo Fabbri, membro del Comitato scientifico di Fondazione Menarini, Eminente Studioso di Medicina interna e Malattie respiratorie all'università di Ferrara - per poi focalizzarsi su genetica e biologia cellulare e molecolare, consentendo lo sviluppo di terapie mirate in particolare nel campo dell'asma grave e del tumore del polmone, nelle quali la messa a punto di terapie personalizzate ha portato a marcati miglioramenti della qualità e dell'attesa di vita, imprevedibili fino a 10 anni fa".  "Un altro aspetto importante - continua l'esperto - è costituito dell'analisi automatizzata dei suoni respiratori e della tosse tramite intelligenza artificiale, che consente l'analisi riproducibile dei rumori polmonari delle vie aeree ostruite, come ronchi, sibili e rantoli, facilitando non solo la diagnosi, ma anche il monitoraggio a distanza del paziente. Infine - prospetta Fabbri - vi sono fondate speranze che l'Ia, con la sua caratteristica capacità di integrare illimitate quantità di dati, possa contribuire, anche nelle malattie respiratorie croniche, al passaggio dall'approccio per singola malattia a un approccio per singolo paziente con patologie multiple, che integri le caratteristiche clinico funzionali con i fattori ambientali e i fattori di rischio". [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Finale Emilia, l'assessora Baldini conferma l'uscita dalla Giunta: "Scelta personale e politica"
Politica
Finale Emilia, l'assessora Baldini conferma l'uscita dalla Giunta: "Scelta personale e politica"
"Ora è arrivato per me il momento di dedicarmi alle politica "pura" ed al percorso verso le amministrative 2027" afferma
Bimba cade dalla finestra dal terzo piano, salvata dal ballatoio e dall'intervento di un vicino
Cronaca
Bimba cade dalla finestra dal terzo piano, salvata dal ballatoio e dall'intervento di un vicino
E' accaduto ieri, mercoledì 10 settembre, a Modena
Cinque giornate di workshop, open day, eventi sportivi e divulgativi, San Possidonio ospita lo "Sport's Village"
L'iniziativa
Cinque giornate di workshop, open day, eventi sportivi e divulgativi, San Possidonio ospita lo "Sport's Village"
Appuntamento dal 19 al 23 settembre nel Comune della Bassa modenese
San Felice, a Rivara l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
L'addio
San Felice, a Rivara l'ultimo saluto a Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
La tragedia è avvenuta lo scorso sabato sera
Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La novità
Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
Il Chiosco 1906 (questo il nome scelto) torna in parte alla sua funzione originaria, come luogo di incontro vivace e non convenzionale per la degustazione di buon cibo e buon vino
Dà fuoco ad un'auto nel cortile di un'abitazione, arrestato 25enne
Cronaca
Dà fuoco ad un'auto nel cortile di un'abitazione, arrestato 25enne
Il giovane, alla vista dei Carabinieri, ha tentato più volte di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando ripetutamente la fuga
Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
La novità
Finale Emilia, sabato 13 settembre inaugura la nuova palestra di via Monte Grappa
Appuntamento alle ore 11.00. Verrà intitolata alla memoria del dirigente sportivo Bartolomeo Cavallari
Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
Il caso
Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
Alla scuola primaria "Alighieri", spiega il genitore, "la sorveglianza dei bambini che usufruiscono del servizio mensa viene affidata a personale esterno"
Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio
Da sapere
Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio
Sabato 13 settembre divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Montecuccoli, Fontanelli e in zona Stazione
Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna "Wambinopoli"
L'iniziativa
Sport e divertimento, a Cavezzo sabato 13 settembre torna "Wambinopoli"
Appuntamento dalle 15.30 alle 18.30, presso il campo polivalente di Ponte Motta, adiacente al sito WAM Group
Nanotecnologie contro il glioblastoma, ricercatrice Unimore premiata dall’Università Italo-Francese
Il riconoscimento
Nanotecnologie contro il glioblastoma, ricercatrice Unimore premiata dall’Università Italo-Francese
Riconoscimento per la tesi di dottorato della dott.ssa Arianna Rinaldi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Vita
Soliera, al via il progetto "Percorsi di armonia per corpo e mente"
Vestiti, usciamo
Soliera, al via il progetto "Percorsi di armonia per corpo e mente"
Cinque appuntamenti in città, in collaborazione con Arci
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Baby Gang è stato arrestato, il trapper sorpreso con armi
Baby Gang è stato arrestato, il trapper sorpreso con armi
Propaganda russa cavalca omicidio Kirk: "Chiaro messaggio a Trump"
Propaganda russa cavalca omicidio Kirk: "Chiaro messaggio a Trump"
È morto Francesco Trapani, ex Ceo di Bulgari: per 30 anni alla guida della Maison
È morto Francesco Trapani, ex Ceo di Bulgari: per 30 anni alla guida della Maison
Roma, bimbo 4 mesi trovato privo di sensi dai genitori muore all'arrivo in ospedale
Roma, bimbo 4 mesi trovato privo di sensi dai genitori muore all'arrivo in ospedale
Ascolti tv, 'Semplicemente Fiorella' su Rai1 vince la serata con il 17% di share
Ascolti tv, 'Semplicemente Fiorella' su Rai1 vince la serata con il 17% di share
Tajani al Senato: "Quello che accade a Gaza sempre più inaccettabile, carneficina finisca"
Tajani al Senato: "Quello che accade a Gaza sempre più inaccettabile, carneficina finisca"
11 settembre 2001, Meloni: "L'Italia non dimentica"
L'anniversario
11 settembre 2001, Meloni: "L'Italia non dimentica"
Alcaraz, amore in vista dopo il trionfo agli Us Open? Chi è la nuova fiamma
Alcaraz, amore in vista dopo il trionfo agli Us Open? Chi è la nuova fiamma
Carlucci: "D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset. Vi spiego il potere di Ballando"
Carlucci: "D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset. Vi spiego il potere di Ballando"
Droni russi sulla Polonia, Varsavia limita traffico aereo nell'est
Droni russi sulla Polonia, Varsavia limita traffico aereo nell'est
TikTok, Francia verso il bando per i minori: "È tossico e crea dipendenza"
TikTok, Francia verso il bando per i minori: "È tossico e crea dipendenza"
Elisa a San Siro, il concerto evento stasera 11 settembre: gli ospiti
Elisa a San Siro, il concerto evento stasera 11 settembre: gli ospiti
Camorra, traffico di droga ed estorsione: 88 misure cautelari in 5 regioni
Camorra, traffico di droga ed estorsione: 88 misure cautelari in 5 regioni
Dopo i nubifragi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteo
Dopo i nubifragi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteo
Matilda De Angelis compie oggi 30 anni, da Bologna a Hollywood sempre sé stessa
Matilda De Angelis compie oggi 30 anni, da Bologna a Hollywood sempre sé stessa
Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena
Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena
MotoGp, si corre a Misano: programma, orari e dove vedere Gran Premio di San Marino in chiaro
MotoGp, si corre a Misano: programma, orari e dove vedere Gran Premio di San Marino in chiaro
De Giorgi lancia l'Italvolley verso i Mondiali: "Egoisti per vincere, confermarsi al top non è scontato"
De Giorgi lancia l'Italvolley verso i Mondiali: "Egoisti per vincere, confermarsi al top non è scontato"
Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità
Così corrono gli spermatozoi, scoperte due proteine vitali per la fertilità
Omicidio Kirk, continua la caccia al killer. Trump: "Giorno buio per l'America"
Omicidio Kirk, continua la caccia al killer. Trump: "Giorno buio per l'America"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'

Sul Panaro on air

    • WatchRainbow Bike Pride, biciclettata a staffetta tra i Comuni del Sorbara
    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro

    • ATTUALITÀ

    Leggende Pokémon Z-A: svelato MegaMalamar e i suoi poteri - Il video
    Leggende Pokémon Z-A: svelato MegaMalamar e i suoi poteri - Il video
    Harry Potter torna in audio con un cast stellare: le nuove voci della saga
    Harry Potter torna in audio con un cast stellare: le nuove voci della saga
    A Padova il congresso sulle scienze della Terra e le sfide del XXI secolo
    A Padova il congresso sulle scienze della Terra e le sfide del XXI secolo
    Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: un piano per l’innovazione
    Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: un piano per l’innovazione
    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    NetApp: "L’infrastruttura intelligente dei dati è la chiave dell’IA. Italia strategica"
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino
    IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino
    Sostenibilità, Il 'bosco del Molino': la 'strada' verso la farina Co2 free di Agugiaro & Figna
    Sostenibilità, Il 'bosco del Molino': la 'strada' verso la farina Co2 free di Agugiaro & Figna
    Stiga BC 700e vs GT 300e: confronto tra decespugliatore e tagliabordi a batteria
    Stiga BC 700e vs GT 300e: confronto tra decespugliatore e tagliabordi a batteria
    Al via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con Net
    Al via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con Net

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi