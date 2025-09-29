Il pilota Matteo Bobbi al convegno sulla sicurezza stradale al Museo Ferrari a Modena
L’appuntamento riunirà studenti, istituzioni, forze di polizia locali e ospiti internazionali provenienti da Spagna e Svezia per discutere di sicurezza stradale, prevenzione e cittadinanza attiva. Tra i protagonisti anche Matteo Bobbi, ex pilota automobilistico e oggi commentatore Sky Sport, che porterà ai ragazzi la propria esperienza sul valore della sicurezza anche nel mondo delle corse.
Il programma prevede i saluti istituzionali, due talk dedicati alle buone pratiche provinciali e alle esperienze europee, e le conclusioni affidate all’UPI nazionale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Politiche contro la droga e le altre dipendenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo convegno rappresenta un’opportunità importantissima per il nostro territorio, perché l’educazione stradale passa anzitutto attraverso la conoscenza e l’informazione, a partire dai più giovani. E’ fondamentale che tutti i fattori che concorrono alla sicurezza della nostra viabilità cooperino per ridurre ed eliminare gli incidenti, che ancora oggi, purtroppo, rappresentano una piaga sociale».
L’iniziativa si inserisce nel percorso “Mobilità Sicura”, attivo in Emilia-Romagna fino a febbraio 2026, che coinvolge Province, Uffici scolastici, scuole, comunità locali e istituzioni nazionali per ridurre incidenti e vittime sulle strade.
