Incendio in un capannone industriale
Nella mattinata di oggi si è sviluppato un grave incendio in un capannone nella zona industriale di Modena.
Coinvolto un magazzino di deposito logistica di pezzi meccanici.
Sette squadre dei vigili del fuoco sul posto provenienti anche da altri Comandi, operazioni in corso.
Dal Comune di Modena:
Da questa mattina, domenica 21 settembre, è in corso un incendio che ha interessantdo l'azienda Dsv in via Brigatti, nella zona industriale di Modena, accanto alla tangenziale Carducci, tra via Jugoslavia e via Francia.
Su indicazione dell'’AUSL si invitano tutti gli abitanti nel raggio di 200 metri dall’incendio di tenere le finestre chiuse e di evitare di utilizzare i condizionatori per prevenire l’ingresso di fumi.
