Iniziati i lavori per la ciclabile Nonantola-Modena

"Siamo ovviamente più che soddisfatti di dare avvio anche a questa importante opera per la mobilità sostenibile e che diversi cittadini di Nonantola attendono da tempo – dichiara Tiziana Baccolini, sindaca di Nonantola. - Si tratta di un progetto che la giunta Nannetti ha portato avanti con determinazione e che vedrà ora la luce sotto la mia Amministrazione. Il progetto è stato largamente condiviso: quando lo scorso ottobre il Consiglio comunale si è espresso definitivamente nessun gruppo ha manifestato contrarietà; il voto della maggioranza e del gruppo Futuro 2030 è stato convintamente favorevole, mentre gli altri gruppi di minoranza si sono astenuti. La realizzazione di questa ciclabile, una volta completato il collegamento con il capoluogo, aprirà nuove prospettive di mobilità, sia per gli spostamenti quotidiani, sia per migliorare l’accessibilità a Nonantola in chiave turistica".

Roberto Annovi, assessore ai lavori pubblici, si sofferma invece sui tempi e sugli impatti sulla viabilità: "I lavori procederanno per stralci successivi per concludersi nella seconda parte del 2026, nel pieno rispetto delle scadenze previste dal bando regionale di finanziamento. I tempi saranno dettati sia dalle necessità tecniche del cantiere sia dalla volontà dell’amministrazione di interferire il meno possibile con la viabilità della SP 255 nei momenti di maggiore traffico. Vigileremo attentamente sul cantiere affinché tutto proceda per il meglio".