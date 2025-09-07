CARPI - Invasione di formiche nella Stanza giochi della Pediatria dell'ospedale di Carpi. Lo segnala una mamma che l'8 agosto scorso si trovava lì con il suo bambino in attesa che questi venisse visitato. Sconcertata, ha pubblicato il video di quanto stava vedendo sui social.



"Dopo un po' che stava giocano ci rendiamo conto buona parte della sala era INVASA da formiche. Non una, non due, tante, troppe formiche, formiche che come vedrete nei video, arrivano fino ad una porta dove se non ho visto male, c’era anche un dottore dentro", spiega la mamma carpigiana.

"Dopo 3 e dico 3 ore di attesa nessuno si è fatto vedere - prosegue - Ci dimettono, vengo a casa e faccio subito la segnalazione… dò per buono ci sia il ferragosto di mezzo e lascio correre. È trascorso quasi 1 mese dalla mia segnalazione, segnalazione a cui ho ricevuto una semplice risposta automatica".

Ai giornali dall'Ausl la replica arriva a stretto giro di posta: