Invasione di formiche nella Stanza giochi della Pediatria dell’ospedale di Carpi
CARPI - Invasione di formiche nella Stanza giochi della Pediatria dell'ospedale di Carpi. Lo segnala una mamma che l'8 agosto scorso si trovava lì con il suo bambino in attesa che questi venisse visitato. Sconcertata, ha pubblicato il video di quanto stava vedendo sui social.
"Dopo un po' che stava giocano ci rendiamo conto buona parte della sala era INVASA da formiche. Non una, non due, tante, troppe formiche, formiche che come vedrete nei video, arrivano fino ad una porta dove se non ho visto male, c’era anche un dottore dentro", spiega la mamma carpigiana.
"Ci scusiamo con la signora per i tempi di risposta, di norma più brevi — precisa l’Ausl — ma in questo caso dilatati dal pieno periodo estivo e dai turni di ferie. La presenza di formiche nella sala giochi è riconducibile anche al consumo occasionale di cibi da parte dei piccoli pazienti e delle famiglie in quell’area: nonostante le pulizie giornaliere, possono rimanere piccole briciole sul pavimento che attirano gli insetti
Ausl spiega anche che al Ramazzini c'è in campo "Un programma di disinfestazione specifico contro le formiche basato su esche sterilizzanti per le colonie, posizionate con attenzione in prossimità di ingressi e muri: queste esche erano state posizionate il giorno precedente alla visita della signora e dovevano essere cambiate e riposizionate. Ci scusiamo per l’accaduto: ci siamo attivati affinché l’episodio non si ripeta, intensificando pulizie e controlli nello spazio bimbi"
- Cinquantenne muore perchè le va di traverso un boccone di pizza a San Felice
- Calcio, Serie C: pareggio casalingo in rimonta per il Carpi contro il Campobasso (2-2)
- Invasione di formiche nella Stanza giochi della Pediatria dell'ospedale di Carpi
- Modena, lunedì 8 settembre ad Ago Off un incontro su scienza e fake news
- "Diavoli della Bassa", il bambino zero replica a Voci Vere: "Mi confronto solo con gli altri bambini vittime"
- Mirandola | Il lavoro fatto a mano: la storia di Nadia Morselli e della sua arte - Di Francesca Monari
- Aceto, "L'opera del tempo" e "Modena Balsamic Genius" presentati in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare